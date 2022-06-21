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*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 37
*Новое видео IN FLAMES 31
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 23
*Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А... 22
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 17
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Korn

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Барабанщик KORN: «Мы скучаем по Fieldy»



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Ray Luzier в рамках недавней беседы коснулся темы состояния Reginald'а "Fieldy" Arvizu:

«У него всё хорошо. Он наш брат. Мы любим его. Мы поддерживаем его на 110 процентов. Группы — они как брак. Иногда нужно немного дистанцироваться, чтобы посмотреть на картину и понять, что происходит в твоей личной жизни, и я думаю, что сейчас мы все в таком положении с Reggie. Он замечательный парень и один из моих лучших друзей, поэтому мы поддерживаем его во всём, что он делает. Ни у кого нет хрустального шара — я не знаю, что произойдёт в будущем, — но мы определённо скучаем по нему».




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21 июн 2022
gravitgroove
А фэны скучают по Сильверии

просмотров: 413

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