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Барабанщик KORN: «Мы скучаем по Fieldy»



Ray Luzier в рамках недавней беседы коснулся темы состояния Reginald'а "Fieldy" Arvizu:



«У него всё хорошо. Он наш брат. Мы любим его. Мы поддерживаем его на 110 процентов. Группы — они как брак. Иногда нужно немного дистанцироваться, чтобы посмотреть на картину и понять, что происходит в твоей личной жизни, и я думаю, что сейчас мы все в таком положении с Reggie. Он замечательный парень и один из моих лучших друзей, поэтому мы поддерживаем его во всём, что он делает. Ни у кого нет хрустального шара — я не знаю, что произойдёт в будущем, — но мы определённо скучаем по нему».







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