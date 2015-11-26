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Korn

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10 сен 2021 : 		 Гитарист KORN поймал COVID

8 сен 2021 : 		 Вокалист KORN — о COVID-19

30 авг 2021 : 		 Вокалист KORN борется с последствиями COVID

23 авг 2021 : 		 Вокалист KORN идет на поправку

17 авг 2021 : 		 Вокалист KORN подцепил COVID-19

17 авг 2021 : 		 KORN отменили концерты из-за COVID-19

15 авг 2021 : 		 Барабанщик KORN на альбоме MICK MARS

13 авг 2021 : 		 Видео с выступления KORN

1 авг 2021 : 		 Гитарист KORN о Джои Джордисоне

22 июл 2021 : 		 Гитарист KORN: «Fieldy в порядке!»

21 июл 2021 : 		 KORN выступили с басистом SUICIDAL TENDENCIES

13 июл 2021 : 		 KORN нашли басиста для тура

9 июл 2021 : 		 Гитарист KORN — о втором альбоме коллектива

5 июл 2021 : 		 Гитарист KORN: «Не люблю я бисы»

24 июн 2021 : 		 Музыканты KORN поддержали решение басиста

24 июн 2021 : 		 FIELDY пропустит тур KORN

21 май 2021 : 		 KORN и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

27 апр 2021 : 		 KORN сочинили новый материал

14 апр 2021 : 		 Обучающее видео от KORN

15 мар 2021 : 		 Стрим от KORN

10 мар 2021 : 		 Гитарист KORN: «Концерты в 2021-м... Терзают меня смутные сомненья»

28 фев 2021 : 		 Бывший барабанщик KORN: «Меня никогда не волновало, что мы изобрели новый жанр музыки»

10 фев 2021 : 		 Гитарист KORN: «Пандемия — это шанс на обнуление»

27 янв 2021 : 		 KORN скоро что-то анонсируют

25 дек 2020 : 		 Басист KORN — о занятиях на карантине

11 дек 2020 : 		 KORN что-то готовят на 2021 год
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Гитарист KORN поймал COVID



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Гитарист KORN James "Munky" Shaffer пропустит несколько концертов из-за положительного теста на COVID-19.

KORN Guitarist MUNKY To Sit Out Shows After Testing Positive For COVID-19





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Санчез


10 сен 2021, 17:55		едрид мадрид!


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