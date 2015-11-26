23 авг 2021



Вокалист KORN идет на поправку



Группа KORN опубликовала следующее сообщение:



«Спасибо всем за слова поддержки и теплые пожелания в адрес Jonathan Davis. Он идет на поправку, и мы будем готовы вернуть его энергию в Чикаго через неделю. На официальном сайте вы найдете всю необходимую информацию обо всех предстоящих и перенесенных концертах».







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