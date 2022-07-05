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Korn

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KORN не выступили в Испании



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KORN были вынуждены отменить выступление третьего июля на Resurrection Fest. Группа опубликовала следующее сообщение:

«Несмотря на все возможные способы добраться до Испании, у нас ничего не получается, вплоть до того, что мы физически находились в самолете, взлетающем в небо, когда вчера вечером произошла какая-то техническая неисправность, не позволившая нам это сделать. Проблемы, с которыми мы сталкивались в течение последних недель, наконец вышли на новый уровень и не позволяют нам прибыть вовремя к шоу.

Мы благодарим всех вас за понимание, и это разбивает нам сердце, что мы не можем быть там с вами.

Мы скоро вернёмся! Ну а пока...»




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5 июл 2022
Lenoge
на бенз не хватат

просмотров: 668

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