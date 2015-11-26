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Гитарист KORN продемонстрировал свой инструмент



AXS TV запустили сериал "Rock My Collection", в каждой серии которого Ahmet Zappa приглашает различных коллекционеров, которые с радостью рассказывают о своих бесценных артефактах. В частности, в новом выпуске гитарист KORN James "Munky" Shaffer демонстрирует свой коллекционный инструмент, который подписал не кто иной, как Jimmy Page.







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