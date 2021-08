сегодня



Вокалист KORN подцепил COVID-19



Вокалист KORN Jonathan Davis подцепил COVID-19, из-за чего группа отменила еще как минимум пять концертов:



Aug. 14 - Scranton, PA moving to Sep. 25



Aug. 17 - Wantagh, NY moving to Sep. 28



Aug. 18 - Holmdel, NJ moving to Sep. 26



Aug. 20 - Hartford, CT moving to Oct. 2



Aug. 21 - Mansfield, MA moving to Oct. 1



Aug. 22 - Gilford, NH moving to Oct. 3













+0 -0



( 2 ) просмотров: 299