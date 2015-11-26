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*ROB HALFORD: «Металлисты — особенные!» 55
*METALLICA почти месяц занята сочинением 50
*ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...» 41
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Korn

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29 ноя 2020 : 		 Гитарист KORN: «Мы не любим жить прошлым»

15 окт 2020 : 		 Новое видео KORN

8 окт 2020 : 		 Басист KORN: "The Devil Went Down To Georgia" — одна из самых сложных тем, что я учил

29 июл 2020 : 		 Кавер-версия THE CHARLIE DANIELS BAND от KORN

26 июл 2020 : 		 Барабанщик KORN — о «коронапаузе»

1 июн 2020 : 		 Акустика от KORN

29 май 2020 : 		 KORN перенесли европейский тур

12 май 2020 : 		 Песня KORN в 22 стилях

6 май 2020 : 		 Гитарист KORN: «Вернуться к проекту каверов, может, и самое то»

6 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления KORN

14 апр 2020 : 		 Барабанщик KORN в маске Follow the Leader

22 мар 2020 : 		 Новое видео KORN

20 мар 2020 : 		 Гитарист KORN о коронавирусе: «Мать-природа собирает кармический долг»

23 фев 2020 : 		 Гитарист KORN: «JONATHAN DAVIS вновь полюбил тяжёлую музыку»

24 дек 2019 : 		 Вокалист KORN: «Каждый раз, когда я слышу "The Nothing", я плачу»

20 дек 2019 : 		 Вокалист KORN о смерти жены и матери

14 дек 2019 : 		 Документальные ролики от KORN

25 ноя 2019 : 		 Концертное видео KORN

9 окт 2019 : 		 Вокалист KORN: «Да мир совершенно слетел с катушек!»

25 сен 2019 : 		 Новое видео KORN

6 сен 2019 : 		 Новая песня KORN

24 авг 2019 : 		 Виртуальный концерт KORN

23 авг 2019 : 		 Барабанщик KORN о новом альбоме

2 авг 2019 : 		 Новое видео KORN

2 авг 2019 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: «Я не говорил ничего плохого о KORN в разговоре с David'ом!»

2 авг 2019 : 		 Бывший барабанщик KORN извинился перед коллегами
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Гитарист KORN: «Мы не любим жить прошлым»



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В рамках одного из интервью в начале этого года гитарист KORN James "Munky" Shaffer ответил на вопрос о том, хранят ли участники нереализованный материал у себя в архивах:

«Да. Был очень старый рифф, который мы не использовали до выпуска "Take A Look In The Mirror". Он стал основой для "Did My Time". Я его постоянно наигрывал, и все спрашивали, откуда он. Но наш продюсер сказал: "Хватит уже, мне он не нравится". Но в итоге он превратился в полноценную песню. Так что мы храним весь материал. Сейчас с этим куда проще — складываешь всё в определённую папку на компьютере, и всё. Иногда риффы не выводят на песни, но они сами по себе хороши. Порой мы просто не знаем, что с ними делать в настоящий момент, — они можут не вписываться в настроение или направление и всё такое, так вот это всё сохраняется. У нас есть бисайды полноценных треков с вокалом JD. Если мы сочиняем вместе, это означает песню KORN. Если мы уделяем время для риффа, то это означает, что это будет рифф KORN. Если он никому не нравится, тогда он отправляется в папку».

О долгожительстве:

«Это не так просто, потому что как и в любой индустрии, а в особенности в этой, это игры молодых. Появляются новые лица, они стараются оставить свой след, придумать своё звучание и создать что-то своё, что бы оно ни было, и ищут новое звучание, как и мы. Но я не ощущаю, что мы особо живём прошлым. Может, когда сочиняем, может быть, иногда и получается что-то из серии: "О, похоже, такое звучание у нас уже было..." Вещи звучат похоже на KORN, потому что мы все играем на своих инструментах, к которым добавлен вокал Jonathan'a — в итоге это и есть KORN. Но если рифф или звучание слишком похоже на что-то из старого, мы меняем это, но в целом мы не живём прошлым и не слишком стремимся прыгать в будущее. Давайте жить настоящим. Мы хороши в этом — давайте просто проживём этот день, оставим всё как есть, и выдадим лучшее шоу этого вечера, а завтра позаботится о себе само».







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