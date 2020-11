сегодня



Гитарист KORN : «Мы не любим жить прошлым»



В рамках одного из интервью в начале этого года гитарист KORN James "Munky" Shaffer ответил на вопрос о том, хранят ли участники нереализованный материал у себя в архивах:



«Да. Был очень старый рифф, который мы не использовали до выпуска "Take A Look In The Mirror". Он стал основой для "Did My Time". Я его постоянно наигрывал, и все спрашивали, откуда он. Но наш продюсер сказал: "Хватит уже, мне он не нравится". Но в итоге он превратился в полноценную песню. Так что мы храним весь материал. Сейчас с этим куда проще — складываешь всё в определённую папку на компьютере, и всё. Иногда риффы не выводят на песни, но они сами по себе хороши. Порой мы просто не знаем, что с ними делать в настоящий момент, — они можут не вписываться в настроение или направление и всё такое, так вот это всё сохраняется. У нас есть бисайды полноценных треков с вокалом JD. Если мы сочиняем вместе, это означает песню KORN. Если мы уделяем время для риффа, то это означает, что это будет рифф KORN. Если он никому не нравится, тогда он отправляется в папку».



О долгожительстве:



«Это не так просто, потому что как и в любой индустрии, а в особенности в этой, это игры молодых. Появляются новые лица, они стараются оставить свой след, придумать своё звучание и создать что-то своё, что бы оно ни было, и ищут новое звучание, как и мы. Но я не ощущаю, что мы особо живём прошлым. Может, когда сочиняем, может быть, иногда и получается что-то из серии: "О, похоже, такое звучание у нас уже было..." Вещи звучат похоже на KORN, потому что мы все играем на своих инструментах, к которым добавлен вокал Jonathan'a — в итоге это и есть KORN. Но если рифф или звучание слишком похоже на что-то из старого, мы меняем это, но в целом мы не живём прошлым и не слишком стремимся прыгать в будущее. Давайте жить настоящим. Мы хороши в этом — давайте просто проживём этот день, оставим всё как есть, и выдадим лучшее шоу этого вечера, а завтра позаботится о себе само».













+0 -0



просмотров: 272