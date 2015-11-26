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MUNKY вернулся в KORN



James "Munky" Shaffer вернулся в состав KORN после перенесённого COVID-19 — видео с выступления в Germania Insurance Amphitheater, Del Valle, Texas, доступно для просмотра ниже.







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