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KORN отыграли особый концерт



KORN в честь выхода альбома "Requiem", третьего февраля в the Hollywood United Methodist Church, Los Angeles, California, отыграли особое шоу "Requiem Mass", на котором смогли присутствовать только триста человек. Прямая трансляция шоу была на YouTube-канале коллектива. — видео доступно ниже.





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