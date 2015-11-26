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Korn

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7 янв 2019 : 		 Вокалист KORN вернулся в студию

24 дек 2018 : 		 BRIAN "HEAD" WELCH о новом альбоме KORN

19 дек 2018 : 		 Гитарист KORN о новом материале: «Мы работаем с разными людьми»

12 окт 2018 : 		 Обнародована причина смерти жены фронтмена KORN

1 окт 2018 : 		 KORN представили свой бренд кофе

24 сен 2018 : 		 Видео с репетиции KORN

19 сен 2018 : 		 Новый альбом KORN выйдет в марте следующего года

13 сен 2018 : 		 KORN отыграли первый концерт в рамках юбилея "Follow The Leader"

14 авг 2018 : 		 KORN приступили к записи

4 июл 2018 : 		 Гитарист KORN о том, почему группа не сможет исполнить альбом "Follow The Leader" целиком

14 июн 2018 : 		 KORN не будут играть целиком "Follow The Leader"

26 мар 2018 : 		 Вокалист KORN доволен работой над альбомом

22 дек 2017 : 		 Вокалист KORN выпускает сольную работу

15 ноя 2017 : 		 Гитарист KORN о первом вокалисте FAITH NO MORE

5 ноя 2017 : 		 Видео сольного номера басиста KORN

18 окт 2017 : 		 KORN думают отметить юбилей "Follow The Leader"

13 окт 2017 : 		 Басист KORN выпускает сольный релиз

15 авг 2017 : 		 Гитарист KORN был шокирован новостями о смерти Честера Беннингтона

7 авг 2017 : 		 Документальный фильм об участии сына басиста METALLICA в гастролях KORN

4 авг 2017 : 		 Гитарист KORN извинился за слова о Честере

25 июл 2017 : 		 KORN могут оставить продюсера

21 июл 2017 : 		 Гитарист KORN о смерти Честера Беннингтона: «Наплевать на своих детей, фэнов и жизнь — это трусливый выход из положения»

7 июн 2017 : 		 Новое видео KORN

25 май 2017 : 		 Гитарист KORN о Крисе Корнелле

14 май 2017 : 		 KORN отменили выступление на POINTFEST

8 май 2017 : 		 KORN в акустике
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Вокалист KORN вернулся в студию



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Вокалист Jonathan Davis вернулся в студию, чтобы записать вокальные партии к предстоящему альбому KORN.

Davis, чья раздельно проживавшая жена умерла в прошлом августе, поблагодарил фэнов в Инстаграме за поддержку в сложное для него время и рассказал, что он работает над новым материалом KORN:

«Хочу поблагодарить всех вас за добрые слова в последние пару месяцев, так как это было не самое лёгкое время для меня во всех смыслах. Вы помогли сделать боль терпимой. По возвращении я обещаю подарить вам всего себя на этом потрясающем новом альбоме @korn_official, с помощью которого мы все сможем исцелить друг друга. #recordingvocals».



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