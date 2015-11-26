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Korn

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10 фев 2021 : 		 Гитарист KORN: «Пандемия — это шанс на обнуление»

27 янв 2021 : 		 KORN скоро что-то анонсируют

25 дек 2020 : 		 Басист KORN — о занятиях на карантине

11 дек 2020 : 		 KORN что-то готовят на 2021 год

9 дек 2020 : 		 Бывший барабанщик KORN: «Я не слушал ни одной песни после ухода»

29 ноя 2020 : 		 Гитарист KORN: «Мы не любим жить прошлым»

15 окт 2020 : 		 Новое видео KORN

8 окт 2020 : 		 Басист KORN: "The Devil Went Down To Georgia" — одна из самых сложных тем, что я учил

29 июл 2020 : 		 Кавер-версия THE CHARLIE DANIELS BAND от KORN

26 июл 2020 : 		 Барабанщик KORN — о «коронапаузе»

1 июн 2020 : 		 Акустика от KORN

29 май 2020 : 		 KORN перенесли европейский тур

12 май 2020 : 		 Песня KORN в 22 стилях

6 май 2020 : 		 Гитарист KORN: «Вернуться к проекту каверов, может, и самое то»

6 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления KORN

14 апр 2020 : 		 Барабанщик KORN в маске Follow the Leader

22 мар 2020 : 		 Новое видео KORN

20 мар 2020 : 		 Гитарист KORN о коронавирусе: «Мать-природа собирает кармический долг»

23 фев 2020 : 		 Гитарист KORN: «JONATHAN DAVIS вновь полюбил тяжёлую музыку»

24 дек 2019 : 		 Вокалист KORN: «Каждый раз, когда я слышу "The Nothing", я плачу»

20 дек 2019 : 		 Вокалист KORN о смерти жены и матери

14 дек 2019 : 		 Документальные ролики от KORN

25 ноя 2019 : 		 Концертное видео KORN

9 окт 2019 : 		 Вокалист KORN: «Да мир совершенно слетел с катушек!»

25 сен 2019 : 		 Новое видео KORN

6 сен 2019 : 		 Новая песня KORN
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Гитарист KORN: «Пандемия — это шанс на обнуление»



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Гитарист KORN Brian "Head" Welch ответил на вопрос о том, какой он мог бы дать совет людям, потерявшим веру во время пандемии:

«Есть мудрый текст из прошлого, в котором говорится: "Пусть терпение будет совершенным, и тогда тебе ничего не будет недоставать".

Я считаю, что всё это, через что мы сейчас проходим, для нас как шанс на обнуление. И если мы сможем держаться и быть терпеливыми, а я знаю, что все были терпеливы, ожидая, когда это пройдёт, то нам воздастся. Не думаю, что потребуется еще много времени, я искренне надеюсь, что к лету всё начнёт открываться.

Терпение — это настоящая добродетель. Может, это и клише, но на самом деле это правда. И поэтому просто погружайся в себя и делай всё, что нужно, чтобы найти эту силу».

KORN





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Svarg_1349


10 фев 2021, 14:49		Володя у нас тоже так считает.

НELLECTOR


10 фев 2021, 15:10		Точно. Шанс на обнуление путена.
Реализован.

Red One


10 фев 2021, 15:10		Этот не тот чувак, который с богородицей разговаривает?

dark_medieval_times


10 фев 2021, 16:23		Видать нашего царька-обнулятора наслушался )


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