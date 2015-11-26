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Гитарист KORN : «Пандемия — это шанс на обнуление»



Гитарист KORN Brian "Head" Welch ответил на вопрос о том, какой он мог бы дать совет людям, потерявшим веру во время пандемии:



«Есть мудрый текст из прошлого, в котором говорится: "Пусть терпение будет совершенным, и тогда тебе ничего не будет недоставать".



Я считаю, что всё это, через что мы сейчас проходим, для нас как шанс на обнуление. И если мы сможем держаться и быть терпеливыми, а я знаю, что все были терпеливы, ожидая, когда это пройдёт, то нам воздастся. Не думаю, что потребуется еще много времени, я искренне надеюсь, что к лету всё начнёт открываться.



Терпение — это настоящая добродетель. Может, это и клише, но на самом деле это правда. И поэтому просто погружайся в себя и делай всё, что нужно, чтобы найти эту силу».













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