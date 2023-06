сегодня



Альбом KORN выйдет на виниле летом



Tempo Music 28 июля на двойном виниле выпустят пластинку KORN 2007 года Untitled, которая будет укомплектована двумя бонус-треками "Sing Sorrow" и "Overture or Obituary," а также новой обложкой. Тираж издания составит 10 000 копий:



“Intro”

“Starting Over”

“Bitch We Got A Problem”

“Evolution”

“Hold On”

“Kiss”

“Do What They Say”

“Ever Be”

“Love And Luxury”

“Innocent Bystander”

“Killing”

“Hushabye”

“I Will Protect You”

“Sing Sorrow” (Bonus Track)

“Overture Or Obituary” (Bonus Track)







