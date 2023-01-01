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*Новая песня BLUT AUS NORD 42
*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 26
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 23
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 20
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
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Korn

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Альбом KORN выйдет на виниле летом



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Tempo Music 28 июля на двойном виниле выпустят пластинку KORN 2007 года Untitled, которая будет укомплектована двумя бонус-треками "Sing Sorrow" и "Overture or Obituary," а также новой обложкой. Тираж издания составит 10 000 копий:

“Intro”
“Starting Over”
“Bitch We Got A Problem”
“Evolution”
“Hold On”
“Kiss”
“Do What They Say”
“Ever Be”
“Love And Luxury”
“Innocent Bystander”
“Killing”
“Hushabye”
“I Will Protect You”
“Sing Sorrow” (Bonus Track)
“Overture Or Obituary” (Bonus Track)

KORN вЂ“ 2007 Album Untitled To Be Released On Deluxe Vinyl




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