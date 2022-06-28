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Fieldy ещё не готов к туру с KORN



James "Munky" Shaffer в рамках пресс-конференции на Hellfest ответил на вопрос о состоянии здоровья Reginald'a "Fieldy" Arvizu:



«Ему нужно было некоторое время, чтобы побыть дома с семьёй, дабы перестроиться. Мы решили, что будем записывать альбом во время пандемии и использовать это время конструктивно. А когда пандемия закончилась и мы были готовы снова отправиться в путь, он ещё не был готов к этому. Так что остальным не терпелось вернуться к своим поклонникам и сыграть для них».







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