Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео OZZY OSBOURNE 30
*Новое видео MEGADETH 28
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*Гитарист KORN — об альбоме "Untouchables" 12
*Гитарист METALLICA рассказал о том, что Курт Кобейн отказалс... 12
*MAX CAVALERA — о том, как он пришёл к трезвости 12
*Новая песня MACHINE HEAD 12
*THOMAS ZWIJSEN исполняет... METALLICA! 9
*MANOWAR опять хотят сорвать выступление. Теперь в Испании 9
*Видео с выступления RUNNING WILD 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео OZZY OSBOURNE 30
*Новое видео MEGADETH 28
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*Гитарист KORN — об альбоме "Untouchables" 12
*Гитарист METALLICA рассказал о том, что Курт Кобейн отказалс... 12
[= ||| все новости группы



*

Korn

*



28 июн 2022 : 		 Fieldy ещё не готов к туру с KORN

21 июн 2022 : 		 Барабанщик KORN: «Мы скучаем по Fieldy»

20 июн 2022 : 		 Гитарист KORN — об альбоме "Untouchables"

18 июн 2022 : 		 Видео с выступления KORN

20 май 2022 : 		 Видео с выступления KORN в церкви

18 май 2022 : 		 Кавер-версия KORN от GINA AND THE EASTERN BLOCK

22 апр 2022 : 		 Новое видео KORN

29 мар 2022 : 		 В автобус KORN стреляли

16 мар 2022 : 		 Барабанщик KORN: «Странно играть без Fieldy»

3 мар 2022 : 		 Барабанщик KORN — о переезде в Нэшвилл

23 фев 2022 : 		 Гитарист KORN: «Нам не всё равно, какими нас запомнят»

22 фев 2022 : 		 Барабанщик KORN: «Почему на новом альбоме только девять песен»

19 фев 2022 : 		 Лидер ANTHRAX с сыном исполняют KORN

12 фев 2022 : 		 KORN изначально хотели записать только ЕР

11 фев 2022 : 		 Гитарист KORN — о переменах в популярной музыке

10 фев 2022 : 		 Вокалист KORN: «У нас в группе демократия»

7 фев 2022 : 		 Вокалист KORN — об альбоме-разочаровании

5 фев 2022 : 		 KORN отыграли особый концерт

4 фев 2022 : 		 Новый альбом KORN доступен для прослушивания

2 фев 2022 : 		 Новая песня KORN

1 фев 2022 : 		 Гитарист KORN вновь подцепил COVID

13 янв 2022 : 		 Новая песня KORN

21 дек 2021 : 		 Гитарист KORN: «Порой накатывало, что хоть вой»

25 ноя 2021 : 		 Вокалист KORN: «Надеюсь, что FIELDY вернется в группу»

19 ноя 2021 : 		 Вокалист KORN — о новом альбоме

18 ноя 2021 : 		 DAVID SILVERIA на юбилее KORN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Fieldy ещё не готов к туру с KORN



zoom
James "Munky" Shaffer в рамках пресс-конференции на Hellfest ответил на вопрос о состоянии здоровья Reginald'a "Fieldy" Arvizu:

«Ему нужно было некоторое время, чтобы побыть дома с семьёй, дабы перестроиться. Мы решили, что будем записывать альбом во время пандемии и использовать это время конструктивно. А когда пандемия закончилась и мы были готовы снова отправиться в путь, он ещё не был готов к этому. Так что остальным не терпелось вернуться к своим поклонникам и сыграть для них».




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

28 июн 2022
i
industrialist
Бля, пусть отдупляется быстрее, а то уволят задним числом как Дэвида
  Dislike!1

просмотров: 561

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом