Косметика от KORN



KORN совместно с HipDot решили отметить 25-летие альбома "Follow The Leader" набором косметики в соответствии с песнями с пластинки:



"My Gift to You" - Olive Beetle - Shifter

"Dead Bodies Everywhere" - Vintage Sepia - Glitter

"Pretty" - Slashed & Silver - Glitter

"Freak on a Leash" - Black - Matte

"Got the Life" - Sunset Copper - Shimmer

"Children of the Korn" - Beige - Matte

"It's On!" - Dirt Brown - Matte

"Seed" - Off White Pink – Matte





