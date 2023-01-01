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*SABATON — новая жертва культуры отмены? 77
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 44
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Corpsegrinder во всем лучше Bar... 22
*Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания 20
*Басистка MERCYFUL FATE: «KING лично консультировал, что мне ... 20
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Korn

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19 янв 2023 : 		 Косметика от KORN

1 дек 2022 : 		 Барабанщик KORN открыл новую серию на YouTube

25 окт 2022 : 		 Басист KORN: «С ребятами у меня ровно»

5 сен 2022 : 		 Барабанщик KORN — о важности бизнес-знаний

1 сен 2022 : 		 KORN выступили без MUNKY

21 авг 2022 : 		 AMY LEE присоединилась к KORN

5 авг 2022 : 		 Музыканты KORN: «А металлистов всё больше!»

5 июл 2022 : 		 KORN не выступили в Испании

4 июл 2022 : 		 Вокалист KORN обрёл радость жизни

28 июн 2022 : 		 Fieldy ещё не готов к туру с KORN

21 июн 2022 : 		 Барабанщик KORN: «Мы скучаем по Fieldy»

20 июн 2022 : 		 Гитарист KORN — об альбоме "Untouchables"

18 июн 2022 : 		 Видео с выступления KORN

20 май 2022 : 		 Видео с выступления KORN в церкви

18 май 2022 : 		 Кавер-версия KORN от GINA AND THE EASTERN BLOCK

22 апр 2022 : 		 Новое видео KORN

29 мар 2022 : 		 В автобус KORN стреляли

16 мар 2022 : 		 Барабанщик KORN: «Странно играть без Fieldy»

3 мар 2022 : 		 Барабанщик KORN — о переезде в Нэшвилл

23 фев 2022 : 		 Гитарист KORN: «Нам не всё равно, какими нас запомнят»

22 фев 2022 : 		 Барабанщик KORN: «Почему на новом альбоме только девять песен»

19 фев 2022 : 		 Лидер ANTHRAX с сыном исполняют KORN

12 фев 2022 : 		 KORN изначально хотели записать только ЕР

11 фев 2022 : 		 Гитарист KORN — о переменах в популярной музыке

10 фев 2022 : 		 Вокалист KORN: «У нас в группе демократия»

7 фев 2022 : 		 Вокалист KORN — об альбоме-разочаровании
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Косметика от KORN



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KORN совместно с HipDot решили отметить 25-летие альбома "Follow The Leader" набором косметики в соответствии с песнями с пластинки:

"My Gift to You" - Olive Beetle - Shifter
"Dead Bodies Everywhere" - Vintage Sepia - Glitter
"Pretty" - Slashed & Silver - Glitter
"Freak on a Leash" - Black - Matte
"Got the Life" - Sunset Copper - Shimmer
"Children of the Korn" - Beige - Matte
"It's On!" - Dirt Brown - Matte
"Seed" - Off White Pink – Matte




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