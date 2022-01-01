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В автобус KORN стреляли



Гитарист KORN Brian "Head" Welch подтвердил, что в четверг (24 марта) один из гастрольных автобусов группы попал под обстрел, когда был припаркован у отеля в Давенпорте, штат Айова.



Представитель полицейского управления Давенпорта сообщил TMZ, что в пятницу утром, около 7:41, им позвонили и сообщили о транспортном средстве, которое было обстреляно ночью. Одна пуля пробила внешнюю стену автобуса, который был припаркован на улице возле отеля, и была найдена внутри салона. В момент стрельбы в автобусе никого не было, о других повреждениях не сообщается. В настоящее время ведется расследование инцидента.













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