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*Новое видео CREMATORY 12
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Korn

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В автобус KORN стреляли



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Гитарист KORN Brian "Head" Welch подтвердил, что в четверг (24 марта) один из гастрольных автобусов группы попал под обстрел, когда был припаркован у отеля в Давенпорте, штат Айова.

Представитель полицейского управления Давенпорта сообщил TMZ, что в пятницу утром, около 7:41, им позвонили и сообщили о транспортном средстве, которое было обстреляно ночью. Одна пуля пробила внешнюю стену автобуса, который был припаркован на улице возле отеля, и была найдена внутри салона. В момент стрельбы в автобусе никого не было, о других повреждениях не сообщается. В настоящее время ведется расследование инцидента.

KORN





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КомментарииСкрыть/показать 1 )
29 мар 2022, 19:15
Хотелось бы понимать, что за калибр


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