Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*RUSH соболезнуют евреям 78
*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 64
*TOMMY LEE утверждает, что пил по два галлона водки в день 36
*SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx м**ак, но нюхал ли Ozzy муравье... 35
*ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?» 33
*DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя... 29
*Вокалист DISTURBED: «Ох, мои бедные ев...и!» 23
*Вокалист VOLBEAT: «"Spiritual Healing" изменил всю сцену» 21
*MANOWAR вновь переписывают и обещают новое в 2025 19
*Вокалист DISTURBED: «Отечество в опасности!» 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*RUSH соболезнуют евреям 78
*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 64
*TOMMY LEE утверждает, что пил по два галлона водки в день 36
*SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx м**ак, но нюхал ли Ozzy муравье... 35
*ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?» 33
[= ||| все новости группы



*

Korn

*



20 окт 2023 : 		 KORN замутили с ADIDAS

19 сен 2023 : 		 Новое от KORN стоит ждать в 2024

19 июн 2023 : 		 Альбом KORN выйдет на виниле летом

5 фев 2023 : 		 KORN выпустили новый ЕР

19 янв 2023 : 		 Косметика от KORN

1 дек 2022 : 		 Барабанщик KORN открыл новую серию на YouTube

25 окт 2022 : 		 Басист KORN: «С ребятами у меня ровно»

5 сен 2022 : 		 Барабанщик KORN — о важности бизнес-знаний

1 сен 2022 : 		 KORN выступили без MUNKY

21 авг 2022 : 		 AMY LEE присоединилась к KORN

5 авг 2022 : 		 Музыканты KORN: «А металлистов всё больше!»

5 июл 2022 : 		 KORN не выступили в Испании

4 июл 2022 : 		 Вокалист KORN обрёл радость жизни

28 июн 2022 : 		 Fieldy ещё не готов к туру с KORN

21 июн 2022 : 		 Барабанщик KORN: «Мы скучаем по Fieldy»

20 июн 2022 : 		 Гитарист KORN — об альбоме "Untouchables"

18 июн 2022 : 		 Видео с выступления KORN

20 май 2022 : 		 Видео с выступления KORN в церкви

18 май 2022 : 		 Кавер-версия KORN от GINA AND THE EASTERN BLOCK

22 апр 2022 : 		 Новое видео KORN

29 мар 2022 : 		 В автобус KORN стреляли

16 мар 2022 : 		 Барабанщик KORN: «Странно играть без Fieldy»

3 мар 2022 : 		 Барабанщик KORN — о переезде в Нэшвилл

23 фев 2022 : 		 Гитарист KORN: «Нам не всё равно, какими нас запомнят»

22 фев 2022 : 		 Барабанщик KORN: «Почему на новом альбоме только девять песен»

19 фев 2022 : 		 Лидер ANTHRAX с сыном исполняют KORN
Показать далее
| - |

|||| 20 окт 2023

KORN замутили с ADIDAS



zoom
В октябре этого года Adidas Originals и KORN объединяют усилия, чтобы отметить новаторское наследие новым совместным проектом и коллекцией.

Когда 30 лет назад калифорнийская альт-метал группа KORN появилась на сцене, она отошла от устоявшихся эстетических норм жанра и проложила путь новому поколению поклонников, надев классические спортивные костюмы Adidas с тремя полосками. Не переставая бросать вызов привычным условностям, KORN и трилистник на протяжении многих лет поддерживают давние отношения, которые впоследствии были увековечены в песне группы 1996 года "A.D.I.D.A.S.".

В первой совместной коллекции Adidas Originals и KORN представлены смелые модели, вдохновленные альбомом группы 1996 года "Life Is Peachy". В коллекцию вошли две футболки с графикой, толстовка с тремя полосками и логотипом группы спереди, а также два фирменных варианта квинтэссенции спортивного костюма Adidas Originals - черный с белыми акцентами и фиолетовый с блестками.

Коллекция обуви включает в себя нестандартное исполнение модного силуэта Campus 00s и смелое обновление кроссовок Supermodified. Обе модели имеют множество уникальных деталей, включая графические стельки, запасные шнурки, логотипы KORN, брелок в виде гитарного медиатора и фирменную коробку.




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

20 окт 2023
gravitgroove
Снова больше для фетишистов или коллекционеров. Кто ж это носить будет, повесят в гардеробе за семью пупырчитыми пакетами и будут как на иконостас поглядывать, пока вера к старости не ослабеет и культ не переключиться, скажем, в сторону Velvete Undeground.

просмотров: 206

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом