20 окт 2023



KORN замутили с ADIDAS



В октябре этого года Adidas Originals и KORN объединяют усилия, чтобы отметить новаторское наследие новым совместным проектом и коллекцией.



Когда 30 лет назад калифорнийская альт-метал группа KORN появилась на сцене, она отошла от устоявшихся эстетических норм жанра и проложила путь новому поколению поклонников, надев классические спортивные костюмы Adidas с тремя полосками. Не переставая бросать вызов привычным условностям, KORN и трилистник на протяжении многих лет поддерживают давние отношения, которые впоследствии были увековечены в песне группы 1996 года "A.D.I.D.A.S.".



В первой совместной коллекции Adidas Originals и KORN представлены смелые модели, вдохновленные альбомом группы 1996 года "Life Is Peachy". В коллекцию вошли две футболки с графикой, толстовка с тремя полосками и логотипом группы спереди, а также два фирменных варианта квинтэссенции спортивного костюма Adidas Originals - черный с белыми акцентами и фиолетовый с блестками.



Коллекция обуви включает в себя нестандартное исполнение модного силуэта Campus 00s и смелое обновление кроссовок Supermodified. Обе модели имеют множество уникальных деталей, включая графические стельки, запасные шнурки, логотипы KORN, брелок в виде гитарного медиатора и фирменную коробку.

We’re thrilled to officially announce our @Korn x adidas Originals collaboration, launching October 27. ​



Sign up now until October 26 on CONFIRMED and adidas App. The iconic collection will be available in select stores on October 27.​https://t.co/HdcRVxFAJ2 pic.twitter.com/PGED0rVpcv — adidas Originals (@adidasoriginals) October 19, 2023





