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Korn

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25 ноя 2019 : 		 Концертное видео KORN

9 окт 2019 : 		 Вокалист KORN: «Да мир совершенно слетел с катушек!»

25 сен 2019 : 		 Новое видео KORN
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Бывший барабанщик KORN: «Меня никогда не волновало, что мы изобрели новый жанр музыки»



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BREAKING IN A SEQUENCE (так же известная как BIAS), хард-рок-группа с участием бывшего барабанщика KORN David'a Silveria, недавно дала интервью"Underground's Voice".

На вопрос о том, каково это, когда тебя называют одним из тех, кто изобрёл жанр «ню-метал» в рамках KORN, Silveria ответил:

«Предположительно [KORN] изобрели жанр "ню-метал". Я думаю, что если вы погуглите "nu metal", KORN будут представлены в роли создателей и всё в таком духе. Но у нас тоже было влияние до того, как появились KORN.

Меня никогда не волновало, что мы изобрели совершенно новый жанр музыки, потому что мы просто сочиняли песни, и мы просто писали то, что хотели написать, и мы хорошо ощущали себя в тот момент. Ни разу за то время, что мы были в студии, мы не сказали: "Эй, мы создаём новый жанр прямо сейчас. Давайте сделаем это". Этого никогда не было. Так что когда люди говорят, что мы изобрели ню-метал, я на самом деле не знаю, как себя вести. Это безусловно здорово слышать — это приятные ощущения, но я действительно не знаю, как реагировать на это, просто потому что я считаю, что это были пять парней, которые сочиняли музыку, а не изобретали целый жанр музыки».

DAVID SILVERIA On KORN:





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КомментарииСкрыть/показать 7 )

Санчез


28 фев 2021, 12:41		Ну и харю он отьел

InFes[t]us


28 фев 2021, 12:59		На Джона Отто из Лимпов стал похож)

gravitgroove


28 фев 2021, 13:02		Pебят, это все паста (макароны) с сыpом.

resurgamresponses


28 фев 2021, 13:05		это наследственное или макароны с сыром?

Санчез


28 фев 2021, 13:16		Ля тоже тперь хочу пасту с сыром)))

Lord Iscariah


28 фев 2021, 16:15		А меня никогда не волновала ваша музыка и гей жанр.

CosmicBear


28 фев 2021, 16:53		"Несмотря на то, что я являюсь Величайшим из людей, Изобретателем всех жанров музыки и приёмов игры на музыкальных инструментах, прошу учесть мою скромность и называть меня просто Великим"


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