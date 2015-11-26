сегодня



Бывший барабанщик KORN : «Меня никогда не волновало, что мы изобрели новый жанр музыки»



BREAKING IN A SEQUENCE (так же известная как BIAS), хард-рок-группа с участием бывшего барабанщика KORN David'a Silveria, недавно дала интервью"Underground's Voice".



На вопрос о том, каково это, когда тебя называют одним из тех, кто изобрёл жанр «ню-метал» в рамках KORN, Silveria ответил:



«Предположительно [KORN] изобрели жанр "ню-метал". Я думаю, что если вы погуглите "nu metal", KORN будут представлены в роли создателей и всё в таком духе. Но у нас тоже было влияние до того, как появились KORN.



Меня никогда не волновало, что мы изобрели совершенно новый жанр музыки, потому что мы просто сочиняли песни, и мы просто писали то, что хотели написать, и мы хорошо ощущали себя в тот момент. Ни разу за то время, что мы были в студии, мы не сказали: "Эй, мы создаём новый жанр прямо сейчас. Давайте сделаем это". Этого никогда не было. Так что когда люди говорят, что мы изобрели ню-метал, я на самом деле не знаю, как себя вести. Это безусловно здорово слышать — это приятные ощущения, но я действительно не знаю, как реагировать на это, просто потому что я считаю, что это были пять парней, которые сочиняли музыку, а не изобретали целый жанр музыки».













+5 -1



( 7 ) просмотров: 1424

