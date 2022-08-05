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Музыканты KORN: «А металлистов всё больше!»



Музыканты KORN James "Munky" Shaffer и Brian "Head" Welch ответили на вопрос о том, какова сейчас популярность у металла:



James:



«Определённо она стала больше. Я полагаю, что люди приняли металл. И я считаю, что клеймо, табу на металлические группы по большей части исчезло. Мне кажется, люди, которые не увлекаются этой музыкой, ассоциируют черепа и огонь с металлом... Но это не так. Мы резонируем с этим типом музыки. Она заставляет чувствовать себя полноценными людьми, когда есть агрессивная музыка, или как угодно её называйте. Это заставляет нас чувствовать себя... Я не знаю. Это дополняет нашу душу».



Brian:



«Это сообщество, несмотря ни на что. Есть религия, есть политика, и так много разногласий. А металлическое сообщество такое инклюзивное и единое. Мы только что играли в Дании с JUDAS PRIEST, KISS и KORN, и им понравилась каждая группа, потому что они уважают металлическое сообщество, разные стили и всё такое. И так бывает не всегда, но в большинстве случаев это именно так. И мне это нравится в нашем тесном кругу!»







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