Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Бывший гитарист SODOM — об альбоме "Tapping The Vein" 51
*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 36
*Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA 27
*Новое видео BEHEMOTH 23
*DIMMU BORGIR обновили альбом 21
*Новая песня IN FLAMES 16
*ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… ... 13
*SLIPKNOT исполнили новую песню 12
*Вдова DIO: «Голограмма — лишь начало» 12
*Видео с текстом от METALLICA 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Бывший гитарист SODOM — об альбоме "Tapping The Vein" 51
*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 36
*Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA 27
*Новое видео BEHEMOTH 23
*DIMMU BORGIR обновили альбом 21
[= ||| все новости группы



*

Korn

*



5 авг 2022 : 		 Музыканты KORN: «А металлистов всё больше!»

5 июл 2022 : 		 KORN не выступили в Испании

4 июл 2022 : 		 Вокалист KORN обрёл радость жизни

28 июн 2022 : 		 Fieldy ещё не готов к туру с KORN

21 июн 2022 : 		 Барабанщик KORN: «Мы скучаем по Fieldy»

20 июн 2022 : 		 Гитарист KORN — об альбоме "Untouchables"

18 июн 2022 : 		 Видео с выступления KORN

20 май 2022 : 		 Видео с выступления KORN в церкви

18 май 2022 : 		 Кавер-версия KORN от GINA AND THE EASTERN BLOCK

22 апр 2022 : 		 Новое видео KORN

29 мар 2022 : 		 В автобус KORN стреляли

16 мар 2022 : 		 Барабанщик KORN: «Странно играть без Fieldy»

3 мар 2022 : 		 Барабанщик KORN — о переезде в Нэшвилл

23 фев 2022 : 		 Гитарист KORN: «Нам не всё равно, какими нас запомнят»

22 фев 2022 : 		 Барабанщик KORN: «Почему на новом альбоме только девять песен»

19 фев 2022 : 		 Лидер ANTHRAX с сыном исполняют KORN

12 фев 2022 : 		 KORN изначально хотели записать только ЕР

11 фев 2022 : 		 Гитарист KORN — о переменах в популярной музыке

10 фев 2022 : 		 Вокалист KORN: «У нас в группе демократия»

7 фев 2022 : 		 Вокалист KORN — об альбоме-разочаровании

5 фев 2022 : 		 KORN отыграли особый концерт

4 фев 2022 : 		 Новый альбом KORN доступен для прослушивания

2 фев 2022 : 		 Новая песня KORN

1 фев 2022 : 		 Гитарист KORN вновь подцепил COVID

13 янв 2022 : 		 Новая песня KORN

21 дек 2021 : 		 Гитарист KORN: «Порой накатывало, что хоть вой»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Музыканты KORN: «А металлистов всё больше!»



zoom
Музыканты KORN James "Munky" Shaffer и Brian "Head" Welch ответили на вопрос о том, какова сейчас популярность у металла:

James:

«Определённо она стала больше. Я полагаю, что люди приняли металл. И я считаю, что клеймо, табу на металлические группы по большей части исчезло. Мне кажется, люди, которые не увлекаются этой музыкой, ассоциируют черепа и огонь с металлом... Но это не так. Мы резонируем с этим типом музыки. Она заставляет чувствовать себя полноценными людьми, когда есть агрессивная музыка, или как угодно её называйте. Это заставляет нас чувствовать себя... Я не знаю. Это дополняет нашу душу».

Brian:

«Это сообщество, несмотря ни на что. Есть религия, есть политика, и так много разногласий. А металлическое сообщество такое инклюзивное и единое. Мы только что играли в Дании с JUDAS PRIEST, KISS и KORN, и им понравилась каждая группа, потому что они уважают металлическое сообщество, разные стили и всё такое. И так бывает не всегда, но в большинстве случаев это именно так. И мне это нравится в нашем тесном кругу!»




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

5 авг 2022
gravitgroove
На DS бы им аккаунт, узнали много нового о единении и «душа в душу»
5 авг 2022
Kliops144
Странно читать такие прогоны на фоне катастрофического засилья реперков. Это типа как в отаре теперь не три паршивые овцы, а четыре.)
5 авг 2022
CosmicBear
Да ради бога. Лишь бы за количеством успевало расти качество.

просмотров: 421

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом