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Korn

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10 мар 2021 : 		 Гитарист KORN: «Концерты в 2021-м... Терзают меня смутные сомненья»

28 фев 2021 : 		 Бывший барабанщик KORN: «Меня никогда не волновало, что мы изобрели новый жанр музыки»

10 фев 2021 : 		 Гитарист KORN: «Пандемия — это шанс на обнуление»

27 янв 2021 : 		 KORN скоро что-то анонсируют

25 дек 2020 : 		 Басист KORN — о занятиях на карантине

11 дек 2020 : 		 KORN что-то готовят на 2021 год

9 дек 2020 : 		 Бывший барабанщик KORN: «Я не слушал ни одной песни после ухода»

29 ноя 2020 : 		 Гитарист KORN: «Мы не любим жить прошлым»

15 окт 2020 : 		 Новое видео KORN

8 окт 2020 : 		 Басист KORN: "The Devil Went Down To Georgia" — одна из самых сложных тем, что я учил

29 июл 2020 : 		 Кавер-версия THE CHARLIE DANIELS BAND от KORN

26 июл 2020 : 		 Барабанщик KORN — о «коронапаузе»

1 июн 2020 : 		 Акустика от KORN

29 май 2020 : 		 KORN перенесли европейский тур

12 май 2020 : 		 Песня KORN в 22 стилях

6 май 2020 : 		 Гитарист KORN: «Вернуться к проекту каверов, может, и самое то»

6 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления KORN

14 апр 2020 : 		 Барабанщик KORN в маске Follow the Leader

22 мар 2020 : 		 Новое видео KORN

20 мар 2020 : 		 Гитарист KORN о коронавирусе: «Мать-природа собирает кармический долг»

23 фев 2020 : 		 Гитарист KORN: «JONATHAN DAVIS вновь полюбил тяжёлую музыку»

24 дек 2019 : 		 Вокалист KORN: «Каждый раз, когда я слышу "The Nothing", я плачу»

20 дек 2019 : 		 Вокалист KORN о смерти жены и матери

14 дек 2019 : 		 Документальные ролики от KORN

25 ноя 2019 : 		 Концертное видео KORN

9 окт 2019 : 		 Вокалист KORN: «Да мир совершенно слетел с катушек!»
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Гитарист KORN: «Концерты в 2021-м... Терзают меня смутные сомненья»



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Гитарист KORN Brian "Head" Welch ответил на вопрос о планах на ближайшее месяцы:

«Думаю, буду сочинять большую часть года, если мы не сможем играть. Менеджмент группы постоянно обменивается сообщениями и рассматриваются варианты: "А что если? Не стоит. Тогда, может быть, нужно... Не нужно. Разрешите хотя бы. А вот это попробуйте". Так что мы нащупали кое-что, и я надеюсь, тем более хрустальный шар показал мне, что осенью будут какие-то концерты. Думаю, что это будут небольшие шоу. Так что не знаю, означает ли это, что KORN поедут в клубный тур, просто чтобы дать фанатам хоть что-то и дать возможность нам что-то сделать, или, я не знаю, ты должен будешь доказать, что ты вакцинировался, или что-то в этом духе.

Большие концерты... Не думаю, что загнать десять тысяч человек в одно место выглядит здравой идеей для этого года, но никто не знает наперёд. Посмотрим. И потом в Европе всё может быть иначе. Так что я надеюсь, что хрустальный шар расскажет мне, что мы сможем придумать и сделать хоть что-то. Но чувак, остаётся только подождать и посмотреть».

KORN





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КомментарииСкрыть/показать 11 )

Freestyler90


10 мар 2021, 09:48		Хрустальный шар? Что значит хрустальный шар? Я один не в теме?

YNWA


10 мар 2021, 10:17		К гадалке не ходи... К гадалке не ходил?) Оттуда и хрустальных шар.

hardC


10 мар 2021, 10:19		Кто взял мой хрустальный шар,
Не спросив меня?

Санчез


10 мар 2021, 10:52		Кто мне яду подмешал
Среди бела дня?

Fixxxxer


10 мар 2021, 11:26		Стой где очерчен мелом круг,
Как мне приятен твой испуг

НELLECTOR


10 мар 2021, 12:04		Белья белее
Блюя и блея
Шёл с юбилея
К себе домой

Санчез


10 мар 2021, 12:41		бл, заруинил песню, спасибо хеллектору

ody9000


10 мар 2021, 13:11		в европе, чувак, пиздец полный. так что в этом году точно можно на неё не расчитывать

Sw0Rn


10 мар 2021, 15:07		Да поехали бы в какое-нибудь красивое место в Америке, взяли бы всё необходимое оборудование и устроили стрим концерт!)

Freestyler90


10 мар 2021, 17:30		>>Стой где очерчен мелом круг,
Как мне приятен твой испуг

Ария топ, жаль Кипелов ушел...впрочем и он сейчас не особо тащит

Freestyler90


10 мар 2021, 17:32		>>Да поехали бы в какое-нибудь красивое место в Америке, взяли бы всё необходимое оборудование и устроили стрим концерт!)

Возможно так и сделают, надо же как-то развлекать народ


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