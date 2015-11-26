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Гитарист KORN : «Концерты в 2021-м... Терзают меня смутные сомненья»



Гитарист KORN Brian "Head" Welch ответил на вопрос о планах на ближайшее месяцы:



«Думаю, буду сочинять большую часть года, если мы не сможем играть. Менеджмент группы постоянно обменивается сообщениями и рассматриваются варианты: "А что если? Не стоит. Тогда, может быть, нужно... Не нужно. Разрешите хотя бы. А вот это попробуйте". Так что мы нащупали кое-что, и я надеюсь, тем более хрустальный шар показал мне, что осенью будут какие-то концерты. Думаю, что это будут небольшие шоу. Так что не знаю, означает ли это, что KORN поедут в клубный тур, просто чтобы дать фанатам хоть что-то и дать возможность нам что-то сделать, или, я не знаю, ты должен будешь доказать, что ты вакцинировался, или что-то в этом духе.



Большие концерты... Не думаю, что загнать десять тысяч человек в одно место выглядит здравой идеей для этого года, но никто не знает наперёд. Посмотрим. И потом в Европе всё может быть иначе. Так что я надеюсь, что хрустальный шар расскажет мне, что мы сможем придумать и сделать хоть что-то. Но чувак, остаётся только подождать и посмотреть».













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