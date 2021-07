сегодня



Гитарист KORN — о втором альбоме коллектива



В рамках беседы с Brian'ом "Head" Welch'ем о второй пластинке "Life Is Peachy" у него спросили, как группе удалось противостоять лейблу, на что он ответил:



«Тогда лейбл и менеджмент совершенно точно хотели нас напугать. Они говорили: "Сейчас наступает проклятье второй пластинки. Давайте, ребята, идите работать". Но при этом они хотели, чтобы альбом был готов за шесть недель. А мы ничего не написали. Для первой пластинки у нас было всё лет двадцать, а вторую мы должны были сочинить и записать за два месяца. Мы очень быстро всё делали. И менеджмент хотя на нас и не давил, но намекал постоянно: "Ребята, было бы неплохо, если бы вы сделали вот это и вот то". Мы были молоды, и Ross был молод, и мы решили: "А давайте жахнем, и пусть все..." Так у нас появились "A.D.I.D.A.S.", "Twist" и "No Place To Hide", и мы решили: "Раз Jonathan смог такое сотворить на "Twist", пусть он будет первым номером". Люди будут спрашивать: "Что это вообще такое?" Никто до нас такого не делал... Мы посмотрели на него после записи и спросили "что ты такое, сынок?" Ну и решили, что всё звучит ни на кого не похоже. И в этом суть. И тогда, и сейчас я настаиваю на этом: если у вас есть что-то уникальное и что-то, что вызывает чёткие ощущения, вы должны отстаивать это по максимуму. Но мы ещё и Чувствовали. Мы подумали "Чёрт, нам не терпится это сыграть для людей" вне зависимости от того, было бы это двести человек или тысячи...



Я не считаю, что эта пластинка звучит и спродюсирована как надо, но если бы не три-четыре песни из неё, мы были бы в большой беде, да».













