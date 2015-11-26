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Korn

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9 июл 2021 : 		 Гитарист KORN — о втором альбоме коллектива

5 июл 2021 : 		 Гитарист KORN: «Не люблю я бисы»

24 июн 2021 : 		 Музыканты KORN поддержали решение басиста

24 июн 2021 : 		 FIELDY пропустит тур KORN

21 май 2021 : 		 KORN и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

27 апр 2021 : 		 KORN сочинили новый материал

14 апр 2021 : 		 Обучающее видео от KORN

15 мар 2021 : 		 Стрим от KORN

10 мар 2021 : 		 Гитарист KORN: «Концерты в 2021-м... Терзают меня смутные сомненья»

28 фев 2021 : 		 Бывший барабанщик KORN: «Меня никогда не волновало, что мы изобрели новый жанр музыки»

10 фев 2021 : 		 Гитарист KORN: «Пандемия — это шанс на обнуление»

27 янв 2021 : 		 KORN скоро что-то анонсируют

25 дек 2020 : 		 Басист KORN — о занятиях на карантине

11 дек 2020 : 		 KORN что-то готовят на 2021 год

9 дек 2020 : 		 Бывший барабанщик KORN: «Я не слушал ни одной песни после ухода»

29 ноя 2020 : 		 Гитарист KORN: «Мы не любим жить прошлым»

15 окт 2020 : 		 Новое видео KORN

8 окт 2020 : 		 Басист KORN: "The Devil Went Down To Georgia" — одна из самых сложных тем, что я учил

29 июл 2020 : 		 Кавер-версия THE CHARLIE DANIELS BAND от KORN

26 июл 2020 : 		 Барабанщик KORN — о «коронапаузе»

1 июн 2020 : 		 Акустика от KORN

29 май 2020 : 		 KORN перенесли европейский тур

12 май 2020 : 		 Песня KORN в 22 стилях

6 май 2020 : 		 Гитарист KORN: «Вернуться к проекту каверов, может, и самое то»

6 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления KORN

14 апр 2020 : 		 Барабанщик KORN в маске Follow the Leader
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Гитарист KORN — о втором альбоме коллектива



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В рамках беседы с Brian'ом "Head" Welch'ем о второй пластинке "Life Is Peachy" у него спросили, как группе удалось противостоять лейблу, на что он ответил:

«Тогда лейбл и менеджмент совершенно точно хотели нас напугать. Они говорили: "Сейчас наступает проклятье второй пластинки. Давайте, ребята, идите работать". Но при этом они хотели, чтобы альбом был готов за шесть недель. А мы ничего не написали. Для первой пластинки у нас было всё лет двадцать, а вторую мы должны были сочинить и записать за два месяца. Мы очень быстро всё делали. И менеджмент хотя на нас и не давил, но намекал постоянно: "Ребята, было бы неплохо, если бы вы сделали вот это и вот то". Мы были молоды, и Ross был молод, и мы решили: "А давайте жахнем, и пусть все..." Так у нас появились "A.D.I.D.A.S.", "Twist" и "No Place To Hide", и мы решили: "Раз Jonathan смог такое сотворить на "Twist", пусть он будет первым номером". Люди будут спрашивать: "Что это вообще такое?" Никто до нас такого не делал... Мы посмотрели на него после записи и спросили "что ты такое, сынок?" Ну и решили, что всё звучит ни на кого не похоже. И в этом суть. И тогда, и сейчас я настаиваю на этом: если у вас есть что-то уникальное и что-то, что вызывает чёткие ощущения, вы должны отстаивать это по максимуму. Но мы ещё и Чувствовали. Мы подумали "Чёрт, нам не терпится это сыграть для людей" вне зависимости от того, было бы это двести человек или тысячи...

Я не считаю, что эта пластинка звучит и спродюсирована как надо, но если бы не три-четыре песни из неё, мы были бы в большой беде, да».

KORN





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