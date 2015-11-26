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Кавер-версия THE CHARLIE DANIELS BAND от KORN



KORN представили собственное прочтение хита THE CHARLIE DANIELS BAND "The Devil Went Down To Georgia", в записи которого также принимал участие рэпер YelaWolf,







<a href="http://kornofficial.bandcamp.com/track/the-devil-went-down-to-georgia-cover-song">The Devil Went Down To Georgia (Cover Song) by Korn Feat. Yelawolf</a>

















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