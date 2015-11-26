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Korn

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2 авг 2019 : 		 Бывший барабанщик KORN извинился перед коллегами

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Кавер-версия THE CHARLIE DANIELS BAND от KORN



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KORN представили собственное прочтение хита THE CHARLIE DANIELS BAND "The Devil Went Down To Georgia", в записи которого также принимал участие рэпер YelaWolf,

KORN Unveils Cover Of THE CHARLIE DANIELS BAND











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КомментарииСкрыть/показать 2 )

gravitgroove


29 июл 2020, 18:44		Это очень круто!

Extrawurst


29 июл 2020, 19:08		Прямо "Король и шут" какой-то.


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