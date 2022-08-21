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*Новое видео BEHEMOTH 52
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 33
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 21
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 17
*MICHAEL SWEET одобряет выбор кандидатов в PANTERA 2023 13
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Korn

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21 авг 2022 : 		 AMY LEE присоединилась к KORN

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20 июн 2022 : 		 Гитарист KORN — об альбоме "Untouchables"

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20 май 2022 : 		 Видео с выступления KORN в церкви

18 май 2022 : 		 Кавер-версия KORN от GINA AND THE EASTERN BLOCK

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3 мар 2022 : 		 Барабанщик KORN — о переезде в Нэшвилл

23 фев 2022 : 		 Гитарист KORN: «Нам не всё равно, какими нас запомнят»

22 фев 2022 : 		 Барабанщик KORN: «Почему на новом альбоме только девять песен»

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12 фев 2022 : 		 KORN изначально хотели записать только ЕР

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10 фев 2022 : 		 Вокалист KORN: «У нас в группе демократия»

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5 фев 2022 : 		 KORN отыграли особый концерт

4 фев 2022 : 		 Новый альбом KORN доступен для прослушивания

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AMY LEE присоединилась к KORN



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AMY LEE присоединилась к KORN в рамках выступления 16 августа в Денвере и исполнила композицию "Freak On A Leash".




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21 авг 2022
nwhre
вчера слушал кое что из ранних Evanescence. жаль что после успеха Fallen и последующего разлада Эми зачем-то продолжила гнуть эту нюшную линию и хотя Open Door был отличным, после него что-то вообще пошло не так, а ведь могла бы делать такую вот музыку как в молодости, а это и есть истинный стиль Evanescence и он очень даже хорош

просмотров: 342

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