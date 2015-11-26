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Korn

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8 фев 2019 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH и CHAD GRAY исполнили кавер-песню KORN

7 янв 2019 : 		 Вокалист KORN вернулся в студию

24 дек 2018 : 		 BRIAN "HEAD" WELCH о новом альбоме KORN

19 дек 2018 : 		 Гитарист KORN о новом материале: «Мы работаем с разными людьми»

12 окт 2018 : 		 Обнародована причина смерти жены фронтмена KORN

1 окт 2018 : 		 KORN представили свой бренд кофе

24 сен 2018 : 		 Видео с репетиции KORN

19 сен 2018 : 		 Новый альбом KORN выйдет в марте следующего года

13 сен 2018 : 		 KORN отыграли первый концерт в рамках юбилея "Follow The Leader"

14 авг 2018 : 		 KORN приступили к записи

4 июл 2018 : 		 Гитарист KORN о том, почему группа не сможет исполнить альбом "Follow The Leader" целиком

14 июн 2018 : 		 KORN не будут играть целиком "Follow The Leader"

26 мар 2018 : 		 Вокалист KORN доволен работой над альбомом

22 дек 2017 : 		 Вокалист KORN выпускает сольную работу

15 ноя 2017 : 		 Гитарист KORN о первом вокалисте FAITH NO MORE

5 ноя 2017 : 		 Видео сольного номера басиста KORN

18 окт 2017 : 		 KORN думают отметить юбилей "Follow The Leader"

13 окт 2017 : 		 Басист KORN выпускает сольный релиз

15 авг 2017 : 		 Гитарист KORN был шокирован новостями о смерти Честера Беннингтона

7 авг 2017 : 		 Документальный фильм об участии сына басиста METALLICA в гастролях KORN

4 авг 2017 : 		 Гитарист KORN извинился за слова о Честере

25 июл 2017 : 		 KORN могут оставить продюсера

21 июл 2017 : 		 Гитарист KORN о смерти Честера Беннингтона: «Наплевать на своих детей, фэнов и жизнь — это трусливый выход из положения»

7 июн 2017 : 		 Новое видео KORN

25 май 2017 : 		 Гитарист KORN о Крисе Корнелле

14 май 2017 : 		 KORN отменили выступление на POINTFEST
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BRIAN 'HEAD' WELCH и CHAD GRAY исполнили кавер-песню KORN



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Brian "Head" Welch из KORN и Chad Gray из HELLYEAH присоединились к остальным участникам супергруппы THE STOWAWAYS, чтобы исполнить кавер-версию KORN "Blind". Видео, снятое фэном во время круиза ShipRocked, доступно для просмотра ниже.



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