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BRIAN 'HEAD' WELCH и CHAD GRAY исполнили кавер-песню KORN



Brian "Head" Welch из KORN и Chad Gray из HELLYEAH присоединились к остальным участникам супергруппы THE STOWAWAYS, чтобы исполнить кавер-версию KORN "Blind". Видео, снятое фэном во время круиза ShipRocked, доступно для просмотра ниже.















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