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Korn

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18 окт 2021 : 		 KORN отыграли первое шоу с ARIC IMPROTA

15 окт 2021 : 		 Барабанщик KORN поймал COVID-19

9 окт 2021 : 		 Гитарист KORN продемонстрировал свой инструмент

7 окт 2021 : 		 Видео с выступления KORN

5 окт 2021 : 		 Книга KORN выйдет осенью

23 сен 2021 : 		 MUNKY вернулся в KORN

15 сен 2021 : 		 Вокалист SHINEDOWN хвалит вокалиста KORN

14 сен 2021 : 		 Гитарист LOVE AND DEATH выступает с KORN

10 сен 2021 : 		 Гитарист KORN поймал COVID

8 сен 2021 : 		 Вокалист KORN — о COVID-19

30 авг 2021 : 		 Вокалист KORN борется с последствиями COVID

23 авг 2021 : 		 Вокалист KORN идет на поправку

17 авг 2021 : 		 Вокалист KORN подцепил COVID-19

17 авг 2021 : 		 KORN отменили концерты из-за COVID-19

15 авг 2021 : 		 Барабанщик KORN на альбоме MICK MARS

13 авг 2021 : 		 Видео с выступления KORN

1 авг 2021 : 		 Гитарист KORN о Джои Джордисоне

22 июл 2021 : 		 Гитарист KORN: «Fieldy в порядке!»

21 июл 2021 : 		 KORN выступили с басистом SUICIDAL TENDENCIES

13 июл 2021 : 		 KORN нашли басиста для тура

9 июл 2021 : 		 Гитарист KORN — о втором альбоме коллектива

5 июл 2021 : 		 Гитарист KORN: «Не люблю я бисы»

24 июн 2021 : 		 Музыканты KORN поддержали решение басиста

24 июн 2021 : 		 FIELDY пропустит тур KORN

21 май 2021 : 		 KORN и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

27 апр 2021 : 		 KORN сочинили новый материал
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|||| 18 окт 2021

KORN отыграли первое шоу с ARIC IMPROTA



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KORN отыграли первое шоу с ARIC IMPROTA из FEVER333, который заменяет подхватившего COVID-19 Ray Luzier.

Watch KORN Play First Show With Stand-In Drummer ARIC IMPROTA




















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