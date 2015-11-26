18 окт 2021



KORN отыграли первое шоу с ARIC IMPROTA



KORN отыграли первое шоу с ARIC IMPROTA из FEVER333, который заменяет подхватившего COVID-19 Ray Luzier.







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