Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 38
*SEPULTURA открыла тур 18
*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
*METALLICA выступит на вечере Элтона Джона 15
*BRIAN JOHNSON, IGGY POP, PAUL RODGERS на новом альбоме SLASH 14
*BURTON C. BELL представил первое видео 14
*Новая песня DARK TRANQUILLITY 13
*MARTY FRIEDMAN: «Гитаристы всё ещё надеются, что гитара и да... 11
*Басист JUDAS PRIEST о K. K. DOWNING'e: «Я дал ему пару шансо... 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 38
*SEPULTURA открыла тур 18
*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
*METALLICA выступит на вечере Элтона Джона 15
[= ||| все новости группы



*

Korn

*



11 мар 2024 : 		 KORN отметят юбилей осенью

23 фев 2024 : 		 Барабанщик KORN: «Мы не боимся экспериментировать и пробовать новое»

26 дек 2023 : 		 Вокалист KORN о сотрудничестве с ADIDAS

20 окт 2023 : 		 KORN замутили с ADIDAS

19 сен 2023 : 		 Новое от KORN стоит ждать в 2024

19 июн 2023 : 		 Альбом KORN выйдет на виниле летом

5 фев 2023 : 		 KORN выпустили новый ЕР

19 янв 2023 : 		 Косметика от KORN

1 дек 2022 : 		 Барабанщик KORN открыл новую серию на YouTube

25 окт 2022 : 		 Басист KORN: «С ребятами у меня ровно»

5 сен 2022 : 		 Барабанщик KORN — о важности бизнес-знаний

1 сен 2022 : 		 KORN выступили без MUNKY

21 авг 2022 : 		 AMY LEE присоединилась к KORN

5 авг 2022 : 		 Музыканты KORN: «А металлистов всё больше!»

5 июл 2022 : 		 KORN не выступили в Испании

4 июл 2022 : 		 Вокалист KORN обрёл радость жизни

28 июн 2022 : 		 Fieldy ещё не готов к туру с KORN

21 июн 2022 : 		 Барабанщик KORN: «Мы скучаем по Fieldy»

20 июн 2022 : 		 Гитарист KORN — об альбоме "Untouchables"

18 июн 2022 : 		 Видео с выступления KORN

20 май 2022 : 		 Видео с выступления KORN в церкви

18 май 2022 : 		 Кавер-версия KORN от GINA AND THE EASTERN BLOCK

22 апр 2022 : 		 Новое видео KORN

29 мар 2022 : 		 В автобус KORN стреляли

16 мар 2022 : 		 Барабанщик KORN: «Странно играть без Fieldy»

3 мар 2022 : 		 Барабанщик KORN — о переезде в Нэшвилл
Показать далее
| - |

|||| сегодня

KORN отметят юбилей осенью



zoom
KORN сообщили о том, что пятого октября на BMO Stadium, Los Angeles пройдет юбилейное шоу по случаю тридцатилетия творческого пути группы, в котором в качестве гостей примут участие EVANESCENCE, GOJIRA, DARON MALAKIAN AND SCARS ON BROADWAY, SPIRITBOX и VENDED.

Davis: «Размышляя о тридцати годах существования KORN, я испытываю огромную благодарность за наш путь, рост, который мы пережили, и невероятную связь, которую мы разделяем с нашими поклонниками. Очень приятно видеть, как наша музыка затронула столько жизней по всему миру. От нашего маленького клубного старта до выступлений на стадионах - это было незабываемое путешествие, и всем этим мы обязаны нашему удивительному, несокрушимому, преданному сообществу, которое сделало это возможным. Я с нетерпением жду этого невероятного вечера, чтобы отпраздновать всем вместе!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

11 мар 2024
gravitgroove
Группа под своим названием с 1993. Может, дебютный альбом имеется в виду?
11 мар 2024
ChatGPT
что там годжира забыла?)))
11 мар 2024
Kliops144
Как показательно в видосике почти все было скипнуто после Антача.

просмотров: 217

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом