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Барабанщик KORN: «Почему на новом альбоме только девять песен»



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В рамках недавней беседы с Midwest Beatdown барабанщик KORN Ray Luzier объяснил, почему в новый альбом группы KORN вошли только девять треков:

«Мы записали около, я бы сказал, 16–17 песен или что-то вроде этого. Есть много записей, когда ты считаешь песню филлером, но это не значит, что следующий парень считает её такой же; им могут нравиться песни, которые не являются синглами, больше, чем синглы, так что у каждого есть своё мнение. Но на этой пластинке мы много чего записали. Есть песни, которые не попали в альбом, [когда] я буквально говорил: "Подождите. Как это может не попасть в альбом? Это потрясающая песня". Но когда вы слушаете "Requiem" в целом, я на самом деле верю, что это лучший материал, который мы могли выбрать на данный момент. Это как роды — есть твои дети, твои песни, и ты хочешь, чтобы все их услышали и приняли их настолько хорошо, насколько это возможно.

Мы просто отлично провели время, записывая этот альбом в студии во время COVID. Не было никакой спешки. Мы просто решили: "Эй, давайте встретимся в Бейкерсфилде, нашей калифорнийской студии". Мы с Head'ом [гитаристом Brian'ом Welch'ем] живём в Нэшвилле. И мы полетели туда и просто занимались всем понемногу. Не было такого: "О, давайте поторопимся, пока нам не пришлось отправиться в турне". Это было что-то вроде: "Эй, давайте просто сделаем хорошую музыку", вернёмся, послушаем её, отсеем всё плохое и сделаем так, чтобы хорошее действительно прижилось».

KORN Drummer Explains Why





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КомментарииСкрыть/показать 1 )
22 фев 2022, 18:02
Главное не кол-во, качество. Меня вообще это все удивляет с метражами; раньше альбом на 35-45 минут - это было обычным явлением, где были свои торопыги, вроде Slayer c их 28 минутами, если не ошибаюсь. А во времена CD начали писать под завязку носителя, но это многим только вредит. А представим, что будет если создадут новый сверхвместительный формат квантового CD, вмещающий несколько суток информации без потерь качества? Начнут подстраиваться и хламом заполнять? Лучше 3 отличные песни на обычный EP минут на 15, чем час уныния и демонстрации творческой инволюции.


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