4 фев 2022



Новый альбом KORN доступен для прослушивания



KORN представили новую работу, Requiem:



Трек-лист:



01. Forgotten

02. Let The Dark Do The Rest

03. Start The Healing

04. Lost In The Grandeur

05. Disconnect

06. Hopeless And Beaten

07. Penance To Sorrow

08. My Confession

09. Worst Is On Its Way http://www.korn.com







