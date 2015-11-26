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Korn

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4 фев 2022 : 		 Новый альбом KORN доступен для прослушивания

2 фев 2022 : 		 Новая песня KORN

1 фев 2022 : 		 Гитарист KORN вновь подцепил COVID

13 янв 2022 : 		 Новая песня KORN

21 дек 2021 : 		 Гитарист KORN: «Порой накатывало, что хоть вой»

25 ноя 2021 : 		 Вокалист KORN: «Надеюсь, что FIELDY вернется в группу»

19 ноя 2021 : 		 Вокалист KORN — о новом альбоме

18 ноя 2021 : 		 DAVID SILVERIA на юбилее KORN

11 ноя 2021 : 		 Новое видео KORN

18 окт 2021 : 		 KORN отыграли первое шоу с ARIC IMPROTA

15 окт 2021 : 		 Барабанщик KORN поймал COVID-19

9 окт 2021 : 		 Гитарист KORN продемонстрировал свой инструмент

7 окт 2021 : 		 Видео с выступления KORN

5 окт 2021 : 		 Книга KORN выйдет осенью

23 сен 2021 : 		 MUNKY вернулся в KORN

15 сен 2021 : 		 Вокалист SHINEDOWN хвалит вокалиста KORN

14 сен 2021 : 		 Гитарист LOVE AND DEATH выступает с KORN

10 сен 2021 : 		 Гитарист KORN поймал COVID

8 сен 2021 : 		 Вокалист KORN — о COVID-19

30 авг 2021 : 		 Вокалист KORN борется с последствиями COVID

23 авг 2021 : 		 Вокалист KORN идет на поправку

17 авг 2021 : 		 Вокалист KORN подцепил COVID-19

17 авг 2021 : 		 KORN отменили концерты из-за COVID-19

15 авг 2021 : 		 Барабанщик KORN на альбоме MICK MARS

13 авг 2021 : 		 Видео с выступления KORN

1 авг 2021 : 		 Гитарист KORN о Джои Джордисоне
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|||| 4 фев 2022

Новый альбом KORN доступен для прослушивания



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KORN представили новую работу, Requiem:

Трек-лист:

01. Forgotten
02. Let The Dark Do The Rest
03. Start The Healing
04. Lost In The Grandeur
05. Disconnect
06. Hopeless And Beaten
07. Penance To Sorrow
08. My Confession
09. Worst Is On Its Way



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

shakabre


4 фев 2022, 21:50		Шо то вообще проходняк

overgrin


4 фев 2022, 22:11		не
слушать трудно потому,что ВСе музыканты кроме барабанщика..........около 0

грозакоммунистов


4 фев 2022, 22:36		Очень не зашёл альбом(((
Предыдущий был кое-как на середнячок, а этот совсем пустой.
Всегда бесили их припевы преисполненные неким "благоговением" и каким-то позитивом что-ли. Так тут 90% материала именно такое, уху не за что зацепиться.
Ну и стандартные схемы типа "куплет-припев/куплет-припев/дыщь-дыщь/привев" подзаебали (хоть я и понимаю, что это условности жанра),
Но думаю списывать со счетов рано ещё.


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