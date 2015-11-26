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Гитарист KORN : «Fieldy в порядке!»



Brian "Head" Welch в рамках недавнего разговора коснулся темы отсутствия в текущем туре басиста "Fieldy" Arvizu:



«Он в порядке, мужик. Он дома, и он со своими детьми. Я хочу сказать, что Fieldy отличный отец. Он хороший чувак, и его жизнь устроена. Плохие привычки, о которых он говорил в прессе, — у каждого есть свои проблемы в жизни. Но над ними он будет работать по-своему. Но этот парень — я, на самом деле, равняюсь на него как на отца. У него пятеро детей. Он всегда говорит: "У меня две тысячи детей", потому что иногда кажется, что так и есть. Но он хороший отец. Он через многое прошел, мужик, в личном плане, и ему просто нужно немного отдохнуть, чтобы подумать о себе и своей семье. Вот и все».







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