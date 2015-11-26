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*Новый альбом IRON MAIDEN выйдет осенью 160
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Korn

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22 июл 2021 : 		 Гитарист KORN: «Fieldy в порядке!»

21 июл 2021 : 		 KORN выступили с басистом SUICIDAL TENDENCIES

13 июл 2021 : 		 KORN нашли басиста для тура

9 июл 2021 : 		 Гитарист KORN — о втором альбоме коллектива

5 июл 2021 : 		 Гитарист KORN: «Не люблю я бисы»

24 июн 2021 : 		 Музыканты KORN поддержали решение басиста

24 июн 2021 : 		 FIELDY пропустит тур KORN

21 май 2021 : 		 KORN и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

27 апр 2021 : 		 KORN сочинили новый материал

14 апр 2021 : 		 Обучающее видео от KORN

15 мар 2021 : 		 Стрим от KORN

10 мар 2021 : 		 Гитарист KORN: «Концерты в 2021-м... Терзают меня смутные сомненья»

28 фев 2021 : 		 Бывший барабанщик KORN: «Меня никогда не волновало, что мы изобрели новый жанр музыки»

10 фев 2021 : 		 Гитарист KORN: «Пандемия — это шанс на обнуление»

27 янв 2021 : 		 KORN скоро что-то анонсируют

25 дек 2020 : 		 Басист KORN — о занятиях на карантине

11 дек 2020 : 		 KORN что-то готовят на 2021 год

9 дек 2020 : 		 Бывший барабанщик KORN: «Я не слушал ни одной песни после ухода»

29 ноя 2020 : 		 Гитарист KORN: «Мы не любим жить прошлым»

15 окт 2020 : 		 Новое видео KORN

8 окт 2020 : 		 Басист KORN: "The Devil Went Down To Georgia" — одна из самых сложных тем, что я учил

29 июл 2020 : 		 Кавер-версия THE CHARLIE DANIELS BAND от KORN

26 июл 2020 : 		 Барабанщик KORN — о «коронапаузе»

1 июн 2020 : 		 Акустика от KORN

29 май 2020 : 		 KORN перенесли европейский тур

12 май 2020 : 		 Песня KORN в 22 стилях
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Гитарист KORN: «Fieldy в порядке!»



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Brian "Head" Welch в рамках недавнего разговора коснулся темы отсутствия в текущем туре басиста "Fieldy" Arvizu:

«Он в порядке, мужик. Он дома, и он со своими детьми. Я хочу сказать, что Fieldy отличный отец. Он хороший чувак, и его жизнь устроена. Плохие привычки, о которых он говорил в прессе, — у каждого есть свои проблемы в жизни. Но над ними он будет работать по-своему. Но этот парень — я, на самом деле, равняюсь на него как на отца. У него пятеро детей. Он всегда говорит: "У меня две тысячи детей", потому что иногда кажется, что так и есть. Но он хороший отец. Он через многое прошел, мужик, в личном плане, и ему просто нужно немного отдохнуть, чтобы подумать о себе и своей семье. Вот и все».

KORN's BRIAN 'HEAD' WELCH Says FIELDY 'Needs Some Time Off To Reflect On Himself And His Family'





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