18 ноя 2021



DAVID SILVERIA на юбилее KORN



У David'a Silveria спросили, есть ли шансы увидеть его в рамках каких-то юбилейных мероприятий KORN, которым в 2023 году исполнится 30 лет:



«Для этого, очевидно, нужно, чтобы все мы поговорили. Пока что я не вижу, чтобы это произошло. Но никогда не знаешь. Никогда не знаешь, что и как будет».







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