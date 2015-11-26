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Гитарист KORN о Джои Джордисоне



Гитарист KORN James "Munky" Shaffer в интервью TMZ поделился своим мнением о Джои Джордисоне:



«Я в шоке. Я не могу в это поверить. Этот парень - настоящий гребаный боец. Он любил барабаны, любил музыку, любил играть. Он вступал и играл с кем угодно, если чувствовал, что это его страсть. Он просто любил тяжелую музыку. Он любил играть на своем инструменте. Это очень печально — очень печально, что он ушел таким молодым».



На вопрос о том, какое наследие оставил после себя Джоуи, Munky ответил:



«Удивительный, мать его, барабанщик! Какой потрясающий, мать его, барабанщик! Какой потрясающий барабанщик. Больше энергии я не видел ни у одного барабанщика.



У меня так много хороших воспоминаний об этом парне. Мы ездили в тур, кажется, в 2005 году. И у него был свой автобус с другим бэк-вокалистом группы; его зовут Кален. Они стали очень близки. Их автобус назывался "Автобус дракона", а наш — "Автобус пирата". И мы всегда спрашивали: "Кто веселится больше? Пираты или драконы? И они отвечали: "Драконы". А потом мы отвечали: "Пираты". Это была такая своеобразная фишка, которую мы проделывали во время гастролей.



Я всегда буду помнить его как человека заботливого, сострадательного и потрясающего музыканта».



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