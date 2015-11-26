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Гитарист KORN о Джои Джордисоне



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Гитарист KORN James "Munky" Shaffer в интервью TMZ поделился своим мнением о Джои Джордисоне:

«Я в шоке. Я не могу в это поверить. Этот парень - настоящий гребаный боец. Он любил барабаны, любил музыку, любил играть. Он вступал и играл с кем угодно, если чувствовал, что это его страсть. Он просто любил тяжелую музыку. Он любил играть на своем инструменте. Это очень печально — очень печально, что он ушел таким молодым».

На вопрос о том, какое наследие оставил после себя Джоуи, Munky ответил:

«Удивительный, мать его, барабанщик! Какой потрясающий, мать его, барабанщик! Какой потрясающий барабанщик. Больше энергии я не видел ни у одного барабанщика.

У меня так много хороших воспоминаний об этом парне. Мы ездили в тур, кажется, в 2005 году. И у него был свой автобус с другим бэк-вокалистом группы; его зовут Кален. Они стали очень близки. Их автобус назывался "Автобус дракона", а наш — "Автобус пирата". И мы всегда спрашивали: "Кто веселится больше? Пираты или драконы? И они отвечали: "Драконы". А потом мы отвечали: "Пираты". Это была такая своеобразная фишка, которую мы проделывали во время гастролей.

Я всегда буду помнить его как человека заботливого, сострадательного и потрясающего музыканта».

Переведено с помощью www.DeepL.com/Translator (бесплатная версия)

KORN's MUNKY On JOEY JORDISON: He Was 'Caring, Compassionate And An Amazing Musician'





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

industrialist


1 авг 2021, 15:57		Как то вялотметал сообщество реагирует на смерть Джоуи...на смерть Пола грея был больший ажиотаж


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