Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом MEGADETH вот уже почти совсем 82
*MAX CAVALERA — о разрыве с SEPULTURA: «Там всё прогнило изну... 46
*HELLOWEEN перенесли тур на 2022 год 44
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Почему я до сих пор исполняю песни ACCEP... 39
*Вокалист LAMB OF GOD: «Парни из METALLICA нас любят» 22
[= ||| все новости группы



*

Korn

*



15 мар 2021 : 		 Стрим от KORN

10 мар 2021 : 		 Гитарист KORN: «Концерты в 2021-м... Терзают меня смутные сомненья»

28 фев 2021 : 		 Бывший барабанщик KORN: «Меня никогда не волновало, что мы изобрели новый жанр музыки»

10 фев 2021 : 		 Гитарист KORN: «Пандемия — это шанс на обнуление»

27 янв 2021 : 		 KORN скоро что-то анонсируют

25 дек 2020 : 		 Басист KORN — о занятиях на карантине

11 дек 2020 : 		 KORN что-то готовят на 2021 год

9 дек 2020 : 		 Бывший барабанщик KORN: «Я не слушал ни одной песни после ухода»

29 ноя 2020 : 		 Гитарист KORN: «Мы не любим жить прошлым»

15 окт 2020 : 		 Новое видео KORN

8 окт 2020 : 		 Басист KORN: "The Devil Went Down To Georgia" — одна из самых сложных тем, что я учил

29 июл 2020 : 		 Кавер-версия THE CHARLIE DANIELS BAND от KORN

26 июл 2020 : 		 Барабанщик KORN — о «коронапаузе»

1 июн 2020 : 		 Акустика от KORN

29 май 2020 : 		 KORN перенесли европейский тур

12 май 2020 : 		 Песня KORN в 22 стилях

6 май 2020 : 		 Гитарист KORN: «Вернуться к проекту каверов, может, и самое то»

6 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления KORN

14 апр 2020 : 		 Барабанщик KORN в маске Follow the Leader

22 мар 2020 : 		 Новое видео KORN

20 мар 2020 : 		 Гитарист KORN о коронавирусе: «Мать-природа собирает кармический долг»

23 фев 2020 : 		 Гитарист KORN: «JONATHAN DAVIS вновь полюбил тяжёлую музыку»

24 дек 2019 : 		 Вокалист KORN: «Каждый раз, когда я слышу "The Nothing", я плачу»

20 дек 2019 : 		 Вокалист KORN о смерти жены и матери

14 дек 2019 : 		 Документальные ролики от KORN

25 ноя 2019 : 		 Концертное видео KORN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Стрим от KORN



*
zoom
*
* *
KORN двадцать четвертого апреля проведут онлайн-шоу "Korn: Monumental", трейлер к которому доступен ниже. В рамках этого концерта коллектив впервые представит несколько композиций. Билеты и детали доступны на www.KornLive.com

KORN Announces Global Streaming Event 'Korn: Monumental'





Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 322

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом