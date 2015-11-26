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Стрим от KORN



KORN двадцать четвертого апреля проведут онлайн-шоу "Korn: Monumental", трейлер к которому доступен ниже. В рамках этого концерта коллектив впервые представит несколько композиций. Билеты и детали доступны на www.KornLive.com







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