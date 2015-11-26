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Korn

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6 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления KORN

14 апр 2020 : 		 Барабанщик KORN в маске Follow the Leader

22 мар 2020 : 		 Новое видео KORN

20 мар 2020 : 		 Гитарист KORN о коронавирусе: «Мать-природа собирает кармический долг»

23 фев 2020 : 		 Гитарист KORN: «JONATHAN DAVIS вновь полюбил тяжёлую музыку»

24 дек 2019 : 		 Вокалист KORN: «Каждый раз, когда я слышу "The Nothing", я плачу»

20 дек 2019 : 		 Вокалист KORN о смерти жены и матери

14 дек 2019 : 		 Документальные ролики от KORN

25 ноя 2019 : 		 Концертное видео KORN

9 окт 2019 : 		 Вокалист KORN: «Да мир совершенно слетел с катушек!»

25 сен 2019 : 		 Новое видео KORN

6 сен 2019 : 		 Новая песня KORN

24 авг 2019 : 		 Виртуальный концерт KORN

23 авг 2019 : 		 Барабанщик KORN о новом альбоме

2 авг 2019 : 		 Новое видео KORN

2 авг 2019 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: «Я не говорил ничего плохого о KORN в разговоре с David'ом!»
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Бывший барабанщик KORN: «Я не слушал ни одной песни после ухода»



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В рамках недавнего разговора с Hablas ROCKas бывший барабанщик KORN David Silveria ответил на вопрос о том, что он думает об альбомах, записанных без его участия:

«Да я ни одной песни не слышал целиком с момента ухода из группы — мамой клянусь. Я могу наткнуться на какую-то песню на радио в машине, и я просто переключаю или выключаю. Я не назову ни одной песни из тех, что записаны без меня.

Никаких обид на них, но я никогда не слушал никакой музыки с момента своего ухода... Это не из-за злости, гнева или чего-то подобного, просто мне по неким соображениям это неинтересно — неинтересно, что они делают. Мне говорили и описывали их песни, но я не послушал ни одного трека целиком... И я ни в коей мере не говорю это в каком-то оскорбительном ключе, просто не слушал и всё».

DAVID SILVERIA Hasn








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КомментарииСкрыть/показать 5 )

industrialist


9 дек 2020, 11:07		Не грусти, чувак, без тебя корн ничто и который год выпускает лютую херь

jesus666


9 дек 2020, 11:16		У корн только два нормальных альбома-дебютный и второй,после follow the leader даже ради интереса не слушал это говно

YNWA


9 дек 2020, 11:26		"""""Я могу наткнуться на какую-то песню на радио в машине, и я просто переключаю или выключаю.""""""
"""""Никаких обид на них"""""

Ага, верим)

Последние три альбома KoЯn охуенны!

L_A


9 дек 2020, 13:05		На Туко Саламанка стал похож)

Frostauskas


9 дек 2020, 13:43		На моего соседа сверху похож. Мамой клянусь.


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