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Бывший барабанщик KORN : «Я не слушал ни одной песни после ухода»



В рамках недавнего разговора с Hablas ROCKas бывший барабанщик KORN David Silveria ответил на вопрос о том, что он думает об альбомах, записанных без его участия:



«Да я ни одной песни не слышал целиком с момента ухода из группы — мамой клянусь. Я могу наткнуться на какую-то песню на радио в машине, и я просто переключаю или выключаю. Я не назову ни одной песни из тех, что записаны без меня.



Никаких обид на них, но я никогда не слушал никакой музыки с момента своего ухода... Это не из-за злости, гнева или чего-то подобного, просто мне по неким соображениям это неинтересно — неинтересно, что они делают. Мне говорили и описывали их песни, но я не послушал ни одного трека целиком... И я ни в коей мере не говорю это в каком-то оскорбительном ключе, просто не слушал и всё».



















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