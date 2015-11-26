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*Новое видео ACCEPT 311
*ROB HALFORD: «Не читал я и не слушал бывших...» 145
*Умер Эдди Ван Хален 42
*ROB HALFORD: «Как же здорово быть Г...!» 38
*Гитарист TESTAMENT считает, что Трампа нужно срочно гнать в ... 33
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Korn

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15 окт 2020 : 		 Новое видео KORN

8 окт 2020 : 		 Басист KORN: "The Devil Went Down To Georgia" — одна из самых сложных тем, что я учил

29 июл 2020 : 		 Кавер-версия THE CHARLIE DANIELS BAND от KORN

26 июл 2020 : 		 Барабанщик KORN — о «коронапаузе»

1 июн 2020 : 		 Акустика от KORN

29 май 2020 : 		 KORN перенесли европейский тур

12 май 2020 : 		 Песня KORN в 22 стилях

6 май 2020 : 		 Гитарист KORN: «Вернуться к проекту каверов, может, и самое то»

6 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления KORN

14 апр 2020 : 		 Барабанщик KORN в маске Follow the Leader

22 мар 2020 : 		 Новое видео KORN

20 мар 2020 : 		 Гитарист KORN о коронавирусе: «Мать-природа собирает кармический долг»

23 фев 2020 : 		 Гитарист KORN: «JONATHAN DAVIS вновь полюбил тяжёлую музыку»

24 дек 2019 : 		 Вокалист KORN: «Каждый раз, когда я слышу "The Nothing", я плачу»

20 дек 2019 : 		 Вокалист KORN о смерти жены и матери

14 дек 2019 : 		 Документальные ролики от KORN

25 ноя 2019 : 		 Концертное видео KORN

9 окт 2019 : 		 Вокалист KORN: «Да мир совершенно слетел с катушек!»

25 сен 2019 : 		 Новое видео KORN

6 сен 2019 : 		 Новая песня KORN

24 авг 2019 : 		 Виртуальный концерт KORN

23 авг 2019 : 		 Барабанщик KORN о новом альбоме

2 авг 2019 : 		 Новое видео KORN

2 авг 2019 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH: «Я не говорил ничего плохого о KORN в разговоре с David'ом!»

2 авг 2019 : 		 Бывший барабанщик KORN извинился перед коллегами

19 июл 2019 : 		 Новое видео KORN
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|||| 15 окт 2020

Новое видео KORN



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KORN совместно с World Of Tanks Blitz представили видео на композицию "Finally Free", вошедшую в альбом "The Nothing". Этот клип приурочен к запуску специального Хэллоуин-мода Burning Games.

KORN Joins Forces With 'World Of Tanks Blitz' For 'Finally Free' Music Video





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