15 окт 2020



Новое видео KORN



KORN совместно с World Of Tanks Blitz представили видео на композицию "Finally Free", вошедшую в альбом "The Nothing". Этот клип приурочен к запуску специального Хэллоуин-мода Burning Games.













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