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Вокалист KORN борется с последствиями COVID



Brian "Head" Welch опубликовал видео, в котором коснулся и темы физического состояния вокалиста KORN:



«Аплодисменты Индианаполису/Ноблсвиллу, штат Индиана... Боже мой, ребята, вы подарили нам столько любви прошлым вечером. Мы вам очень благодарны. Jonathan Davis все еще борется с последствиями COVID. Он физически слаб и ведет душевную борьбу. Любая любовь, свет и энергия, которую вы можете направить в его адрес — ваши молитвы и все такое. У нас скоро будут новые выступления, так что посмотрите даты на сайте, ребятки. Но на какое бы шоу вы ни собирались, передайте ему немного любви и энергии, ребята — он нуждается в вас больше, чем когда-либо!»







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