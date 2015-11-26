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Вокалист KORN : «У нас в группе демократия»



В последнем эпизоде подкаста "The Boo Crew" фронтмен KORN Jonathan Davis обсудил постоянно меняющееся звучание группы:



«Я думаю, это связано с химией между каждым из нас в группе. Я считаю, что самое главное и самое важное заключается в том, что мы все хорошо ладим. Я знаю многие известные группы, в которых участники ненавидят друг друга до такой степени, что даже не могут находиться в одной комнате и должны быть по разные стороны сцены. Они видят друг друга только на сцене, а потом идут каждый своей дорогой. И это прекрасно, но когда ты пытаешься что-то создать и творить, ты не можешь терпеть этот бред, когда пытаешься что-то сочинить и сделать.



В KORN все уважают друг друга. Если у кого-то есть идея и мы хотим её реализовать, мы всегда пробуем. У нас в группе демократия: все равны и каждый имеет свою равную долю.

Нам просто повезло. Я не знаю. Мы собираемся в комнате и начинаем создавать музыку, и она просто появляется из ниоткуда. Не то чтобы мы физически сидим или мысленно говорим: "Мы сделаем это", "Мы пойдём в этом направлении". Мы собираемся вместе и создаём эту музыку, и каждый раз она получается разной. Она действительно особенная. И мне очень нравится быть участником этой группы».







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