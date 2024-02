сегодня



Барабанщик KORN: «Мы не боимся экспериментировать и пробовать новое»



В недавнем интервью для Modern Drummer барабанщик KORN Ray Luzier, который оказался в группе в октябре 2007 года, рассказал о своих любимых воспоминаниях об игре с пионерами ню-метала:



«Я люблю записывать новые альбомы и люблю гастролировать в их поддержку... Теперь, когда я стал участником группы, я сочиняю вместе с ними, участвую в записи, а потом выхожу на сцену и играю эти песни вживую. Я люблю классику».



Luzier рассказал, что все участники KORN сотрудничают в работе над новой музыкой, но иногда песни собираются по кусочкам одним или двумя участниками:



«Иногда Ощт (вокалист Jonathan Davis) приносит уже готовую идею — есть песня "Never Never" из альбома "The Paradigm Shift", которая стала для нас хорошим синглом. Она заняла первое место. И её полностью написал Джонатан. Он принёс нам песню, которую сам написал, сам всё сочинил. И мы такие: "Она запоминающаяся. Что нам делать?" Он сказал: "Делайте всё, что хотите". Запрограммированные барабаны, которое он наложил, были очень простыми. И в итоге я сделал очень простую партию, потому что не хотел влиять на идею. Это была красивая мелодичная песня. Так что он привнёс и другие вещи. В 2012 году [на "The Path Of Totality"] мы полностью погрузились в дабстеп, и Skrillex, и 12th Planet, и все эти дабстеп-диджеи стали частью нашего существования. И это был полный поворот влево. Это разозлило некоторых, но в то же время у нас появились новые поклонники, которым нравился этот стиль музыки.



Это одна из вещей, которые мне нравятся в этой группе. Мы не боимся экспериментировать и пробовать новое. "The Paradigm Shift", "The Serenity Of Suffering" являются моими любимыми альбомами. "The Nothing" — тоже один из моих любимых. А на последней пластинке ["Requiem"] мы перешли к олдскулу, частично к аналоговому звуку, вернулись к идее: "Давайте соберёмся в комнате и будем джемовать". И это одни из лучших моментов для меня — наблюдать, как корни прорастают в песню. Она становится привлекательной для аудитории. Слушатели подпевают слова. Нет лучшего чувства, чем зажигать на сцене, неважно — перед 500 или 50 000 человек, чувствовать эту энергию. Ничем не заменить живые выступления».







+0 -0



просмотров: 136