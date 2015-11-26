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KORN нашли басиста для тура



KORN сообщили о том, что воспользуются услугами Roberto "Ra" Díaz'а (SUICIDAL TENDENCIES), который подменит Reginald'a "Fieldy" Arvizu в будущем туре.







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