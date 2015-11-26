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*DARKSIDE TOP 2018 : Итоги года 91
*Гитарист RAMMSTEIN: «Рок мёртв» 52
*Видео с текстом от AVANTASIA 38
*Басист ANTHRAX: «Никуда мы не уйдём!» 36
*Новое видео проекта LINDEMANN 28
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Korn

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24 дек 2018 : 		 BRIAN "HEAD" WELCH о новом альбоме KORN

19 дек 2018 : 		 Гитарист KORN о новом материале: «Мы работаем с разными людьми»

12 окт 2018 : 		 Обнародована причина смерти жены фронтмена KORN

1 окт 2018 : 		 KORN представили свой бренд кофе

24 сен 2018 : 		 Видео с репетиции KORN

19 сен 2018 : 		 Новый альбом KORN выйдет в марте следующего года

13 сен 2018 : 		 KORN отыграли первый концерт в рамках юбилея "Follow The Leader"

14 авг 2018 : 		 KORN приступили к записи

4 июл 2018 : 		 Гитарист KORN о том, почему группа не сможет исполнить альбом "Follow The Leader" целиком

14 июн 2018 : 		 KORN не будут играть целиком "Follow The Leader"

26 мар 2018 : 		 Вокалист KORN доволен работой над альбомом

22 дек 2017 : 		 Вокалист KORN выпускает сольную работу

15 ноя 2017 : 		 Гитарист KORN о первом вокалисте FAITH NO MORE

5 ноя 2017 : 		 Видео сольного номера басиста KORN

18 окт 2017 : 		 KORN думают отметить юбилей "Follow The Leader"

13 окт 2017 : 		 Басист KORN выпускает сольный релиз

15 авг 2017 : 		 Гитарист KORN был шокирован новостями о смерти Честера Беннингтона

7 авг 2017 : 		 Документальный фильм об участии сына басиста METALLICA в гастролях KORN

4 авг 2017 : 		 Гитарист KORN извинился за слова о Честере

25 июл 2017 : 		 KORN могут оставить продюсера

21 июл 2017 : 		 Гитарист KORN о смерти Честера Беннингтона: «Наплевать на своих детей, фэнов и жизнь — это трусливый выход из положения»

7 июн 2017 : 		 Новое видео KORN

25 май 2017 : 		 Гитарист KORN о Крисе Корнелле

14 май 2017 : 		 KORN отменили выступление на POINTFEST

8 май 2017 : 		 KORN в акустике

1 май 2017 : 		 Сын басиста METALLICA присоединился к KORN
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|||| 24 дек 2018

BRIAN "HEAD" WELCH о новом альбоме KORN



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BRIAN "HEAD" WELCH недавно ответил на вопрос о том, в каком состоянии работа над новым альбомом KORN:

«Партии ударных готовы. Ну для тех песен, что мы уже сделали, но готов биться об заклад, что мы напишем ещё, потому что продюсер просто этого хочет. Он говорит что-то типа: "Этого мало. Я не думаю, что нам этого хватит". Так что ударные готовы. Мы работаем над партиями гитар. Не знаю, сколько ещё осталось. Но партии баса далеки от завершения работ. Что касается вокала, то осталось совсем немного. Но у нас будут сюрпризы, которые вас приятно поразят. Не буду ничего больше говорить — я бы хотел намекнуть, но... Это просто круто, весело, и гарантирую, что всем это понравится».

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