24 дек 2018



BRIAN "HEAD" WELCH о новом альбоме KORN



BRIAN "HEAD" WELCH недавно ответил на вопрос о том, в каком состоянии работа над новым альбомом KORN:



«Партии ударных готовы. Ну для тех песен, что мы уже сделали, но готов биться об заклад, что мы напишем ещё, потому что продюсер просто этого хочет. Он говорит что-то типа: "Этого мало. Я не думаю, что нам этого хватит". Так что ударные готовы. Мы работаем над партиями гитар. Не знаю, сколько ещё осталось. Но партии баса далеки от завершения работ. Что касается вокала, то осталось совсем немного. Но у нас будут сюрпризы, которые вас приятно поразят. Не буду ничего больше говорить — я бы хотел намекнуть, но... Это просто круто, весело, и гарантирую, что всем это понравится».

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