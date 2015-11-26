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Korn

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8 сен 2021 : 		 Вокалист KORN — о COVID-19

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23 авг 2021 : 		 Вокалист KORN идет на поправку

17 авг 2021 : 		 Вокалист KORN подцепил COVID-19

17 авг 2021 : 		 KORN отменили концерты из-за COVID-19

15 авг 2021 : 		 Барабанщик KORN на альбоме MICK MARS

13 авг 2021 : 		 Видео с выступления KORN

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22 июл 2021 : 		 Гитарист KORN: «Fieldy в порядке!»

21 июл 2021 : 		 KORN выступили с басистом SUICIDAL TENDENCIES

13 июл 2021 : 		 KORN нашли басиста для тура

9 июл 2021 : 		 Гитарист KORN — о втором альбоме коллектива

5 июл 2021 : 		 Гитарист KORN: «Не люблю я бисы»

24 июн 2021 : 		 Музыканты KORN поддержали решение басиста

24 июн 2021 : 		 FIELDY пропустит тур KORN

21 май 2021 : 		 KORN и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

27 апр 2021 : 		 KORN сочинили новый материал

14 апр 2021 : 		 Обучающее видео от KORN

15 мар 2021 : 		 Стрим от KORN

10 мар 2021 : 		 Гитарист KORN: «Концерты в 2021-м... Терзают меня смутные сомненья»

28 фев 2021 : 		 Бывший барабанщик KORN: «Меня никогда не волновало, что мы изобрели новый жанр музыки»

10 фев 2021 : 		 Гитарист KORN: «Пандемия — это шанс на обнуление»

27 янв 2021 : 		 KORN скоро что-то анонсируют
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Вокалист SHINEDOWN хвалит вокалиста KORN



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Brent Smith воздал должное за усилия, которые Jonathan Davis предпринял для возвращения к выступлениям с группой:

«Этот чувак просто непобедим в чистом виде. Этот парень вызывает у меня искреннее уважение. Слушайте, мы все знаем, что происходит. Очевидно, что у него обнаружили инфекцию. Ему разрешили вернуться к работе. На самом деле мы только что написали о нём в нашем Instagram на странице SHINEDOWN, просто сказав всем в Shinedown Nation и по всему миру: "Пошлите всю свою любовь и позитивную энергию, здоровые вибрации и энергию в адрес Jonathan'а". Потому что он не хочет отменять концерты. Он избавился от вируса, но он решил выйти на сцену и играть для людей, потому что он не хочет отменять концерты.

Но с другой стороны вы должны взглянуть на фундаментальную сторону с медицинской точки зрения и с научной точки зрения. Я не медик, не думаю, что и Jonathan из таких, но на данном этапе борьбы с этим вирусом, когда прошло уже 20 месяцев, мы точно знаем, что нельзя делать, если вы заразились или у вас эта инфекция, даже если вы привиты, вы всё равно должны продолжать заботиться о себе. А если вы сидите и не проявляете активности — вам нужно заниматься спортом, правильно питаться. Нужно ходить к врачу и следить за тем, чтобы проходить медосмотр от шести месяцев до года. Что касается Jonathan'a, то он здесь, потому что он думает: "Йоу, я справился с этим. Я прошёл через это. Теперь у меня отрицательный результат. Я избавился от вируса". Но у него есть синдром дальнобойщика, с которым, мы думаем, он не будет иметь дело слишком долго, потому что он тоже решил не сидеть сложа руки. Он говорит: "Я собираюсь вернуться к работе". Он никому не угрожает. Он выступает на концертах, чтобы разогнать кровь, чтобы вернуться к тому, что он делает. Если для этого ему придётся несколько раз посидеть на сцене, то так тому и быть. Но парень тоже не отлынивает от работы. Он там, с фанатами, которые пришли посмотреть на него, и они поддерживают его. И я тоже его поддерживаю».

SHINEDOWN





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