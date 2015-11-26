сегодня



Вокалист SHINEDOWN хвалит вокалиста KORN



Brent Smith воздал должное за усилия, которые Jonathan Davis предпринял для возвращения к выступлениям с группой:



«Этот чувак просто непобедим в чистом виде. Этот парень вызывает у меня искреннее уважение. Слушайте, мы все знаем, что происходит. Очевидно, что у него обнаружили инфекцию. Ему разрешили вернуться к работе. На самом деле мы только что написали о нём в нашем Instagram на странице SHINEDOWN, просто сказав всем в Shinedown Nation и по всему миру: "Пошлите всю свою любовь и позитивную энергию, здоровые вибрации и энергию в адрес Jonathan'а". Потому что он не хочет отменять концерты. Он избавился от вируса, но он решил выйти на сцену и играть для людей, потому что он не хочет отменять концерты.



Но с другой стороны вы должны взглянуть на фундаментальную сторону с медицинской точки зрения и с научной точки зрения. Я не медик, не думаю, что и Jonathan из таких, но на данном этапе борьбы с этим вирусом, когда прошло уже 20 месяцев, мы точно знаем, что нельзя делать, если вы заразились или у вас эта инфекция, даже если вы привиты, вы всё равно должны продолжать заботиться о себе. А если вы сидите и не проявляете активности — вам нужно заниматься спортом, правильно питаться. Нужно ходить к врачу и следить за тем, чтобы проходить медосмотр от шести месяцев до года. Что касается Jonathan'a, то он здесь, потому что он думает: "Йоу, я справился с этим. Я прошёл через это. Теперь у меня отрицательный результат. Я избавился от вируса". Но у него есть синдром дальнобойщика, с которым, мы думаем, он не будет иметь дело слишком долго, потому что он тоже решил не сидеть сложа руки. Он говорит: "Я собираюсь вернуться к работе". Он никому не угрожает. Он выступает на концертах, чтобы разогнать кровь, чтобы вернуться к тому, что он делает. Если для этого ему придётся несколько раз посидеть на сцене, то так тому и быть. Но парень тоже не отлынивает от работы. Он там, с фанатами, которые пришли посмотреть на него, и они поддерживают его. И я тоже его поддерживаю».







</div>





+0 -0



просмотров: 317

