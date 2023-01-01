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Новости
*Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами» 85
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*TIMO TOLKKI хочет убрать свою музыку со стримингов 39
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*Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами» 85
*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 50
*TIMO TOLKKI хочет убрать свою музыку со стримингов 39
*Фигурки PANTERA выйдут весной 30
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 29
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Korn

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26 дек 2023 : 		 Вокалист KORN о сотрудничестве с ADIDAS

20 окт 2023 : 		 KORN замутили с ADIDAS

19 сен 2023 : 		 Новое от KORN стоит ждать в 2024

19 июн 2023 : 		 Альбом KORN выйдет на виниле летом

5 фев 2023 : 		 KORN выпустили новый ЕР

19 янв 2023 : 		 Косметика от KORN

1 дек 2022 : 		 Барабанщик KORN открыл новую серию на YouTube

25 окт 2022 : 		 Басист KORN: «С ребятами у меня ровно»

5 сен 2022 : 		 Барабанщик KORN — о важности бизнес-знаний

1 сен 2022 : 		 KORN выступили без MUNKY

21 авг 2022 : 		 AMY LEE присоединилась к KORN

5 авг 2022 : 		 Музыканты KORN: «А металлистов всё больше!»

5 июл 2022 : 		 KORN не выступили в Испании

4 июл 2022 : 		 Вокалист KORN обрёл радость жизни

28 июн 2022 : 		 Fieldy ещё не готов к туру с KORN

21 июн 2022 : 		 Барабанщик KORN: «Мы скучаем по Fieldy»

20 июн 2022 : 		 Гитарист KORN — об альбоме "Untouchables"

18 июн 2022 : 		 Видео с выступления KORN

20 май 2022 : 		 Видео с выступления KORN в церкви

18 май 2022 : 		 Кавер-версия KORN от GINA AND THE EASTERN BLOCK

22 апр 2022 : 		 Новое видео KORN

29 мар 2022 : 		 В автобус KORN стреляли

16 мар 2022 : 		 Барабанщик KORN: «Странно играть без Fieldy»

3 мар 2022 : 		 Барабанщик KORN — о переезде в Нэшвилл

23 фев 2022 : 		 Гитарист KORN: «Нам не всё равно, какими нас запомнят»

22 фев 2022 : 		 Барабанщик KORN: «Почему на новом альбоме только девять песен»
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|||| сегодня

Вокалист KORN о сотрудничестве с ADIDAS



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ADIDAS опубликовали небольшой ролик о том, как флагманский магазин посетил вокалист KORN Jonathan Davis и представил кое-какие модели.




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