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KORN что-то готовят на 2021 год



Гитарист KORN Brian "Head" Welch в недавнем интервью сообщил, что группа готовит «нечто захватывающее на следующий год»:



«Я с моими братьями по KORN, и то, что я к ним вернулся, стало лучшим событием в моей жизни, — круто вернуться, проходить через взлёты и падения и продолжать творить. Мы приготовили кое-что очень захватывающее на следующий год, так что я невероятно воодушевлён этим событием. 2021-й должен стать годом величия. Это будет удивительно. Только дайте возможность шоу состояться — пожалуйста!»



На вопрос о том, почему группа не организует стримы, он ответил:



«Ну на самом деле мы это обсуждали, и мы предпринимает определённые шаги в этом направлении. Остальные ребята — у них дети. И что им делать? Оставить жён и домашние дела? Я впечатлён моими братьями по KORN, они не боятся этих хлопот и занимаются школьными делами с детьми.



Мы турим 25 лет, я уходил на восемь лет и тусил дома. А они только сейчас могут себе позволить побыть дома и стать отличными отцами. Кто сказал, что мы скоро чего-то не сделаем, или в начале следующего года? Я не знаю, но скажу, что они лучшие отцы, и я ими горжусь. Так что в этом и причина — семья на первом месте!»













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