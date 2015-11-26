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KORN выступили с басистом SUICIDAL TENDENCIES



Видео с первого выступления KORN с Roberto "Ra" Díaz (SUICIDAL TENDENCIES), состоявшегося в рамках фестиваля Upheaval, доступно для просмотра ниже.







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