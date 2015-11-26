Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом IRON MAIDEN выйдет осенью 120
*Новое видео IRON MAIDEN 57
*Угадай басиста MEGADETH 55
*Новое видео RAGE 46
*Новое видео U.D.O. 37
[= ||| все новости группы



*

Korn

*



21 июл 2021 : 		 KORN выступили с басистом SUICIDAL TENDENCIES

13 июл 2021 : 		 KORN нашли басиста для тура

9 июл 2021 : 		 Гитарист KORN — о втором альбоме коллектива

5 июл 2021 : 		 Гитарист KORN: «Не люблю я бисы»

24 июн 2021 : 		 Музыканты KORN поддержали решение басиста

24 июн 2021 : 		 FIELDY пропустит тур KORN

21 май 2021 : 		 KORN и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

27 апр 2021 : 		 KORN сочинили новый материал

14 апр 2021 : 		 Обучающее видео от KORN

15 мар 2021 : 		 Стрим от KORN

10 мар 2021 : 		 Гитарист KORN: «Концерты в 2021-м... Терзают меня смутные сомненья»

28 фев 2021 : 		 Бывший барабанщик KORN: «Меня никогда не волновало, что мы изобрели новый жанр музыки»

10 фев 2021 : 		 Гитарист KORN: «Пандемия — это шанс на обнуление»

27 янв 2021 : 		 KORN скоро что-то анонсируют

25 дек 2020 : 		 Басист KORN — о занятиях на карантине

11 дек 2020 : 		 KORN что-то готовят на 2021 год

9 дек 2020 : 		 Бывший барабанщик KORN: «Я не слушал ни одной песни после ухода»

29 ноя 2020 : 		 Гитарист KORN: «Мы не любим жить прошлым»

15 окт 2020 : 		 Новое видео KORN

8 окт 2020 : 		 Басист KORN: "The Devil Went Down To Georgia" — одна из самых сложных тем, что я учил

29 июл 2020 : 		 Кавер-версия THE CHARLIE DANIELS BAND от KORN

26 июл 2020 : 		 Барабанщик KORN — о «коронапаузе»

1 июн 2020 : 		 Акустика от KORN

29 май 2020 : 		 KORN перенесли европейский тур

12 май 2020 : 		 Песня KORN в 22 стилях

6 май 2020 : 		 Гитарист KORN: «Вернуться к проекту каверов, может, и самое то»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

KORN выступили с басистом SUICIDAL TENDENCIES



*
zoom
*
* *
Видео с первого выступления KORN с Roberto "Ra" Díaz (SUICIDAL TENDENCIES), состоявшегося в рамках фестиваля Upheaval, доступно для просмотра ниже.

Watch KORN Play First Show With SUICIDAL TENDENCIES Bassist ROBERTO 'RA' DГЌAZ





Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Санчез


21 июл 2021, 09:58		А что по поводу нового альбома? а то напоминает ситуацию с мегой, только тут Филди сам ливнул


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 763

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом