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Korn

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Вокалист KORN: «Надеюсь, что FIELDY вернется в группу»



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Участники KORN Brian "Head" Welch и Jonathan Davis в рамках недавнего интервью затронули тему отсутствия басиста Reginald "Fieldy" Arvizu

«Самое лучшее, что можно сделать, это остаться дома, побыть со своей семьей и начать восстанавливаться. Он должен отыскать путь к исцелению. Я все еще переживаю подобное. У меня было несколько срывов из-за моих "плохих привычек" три-четыре года назад, так что я понимаю ситуацию, но я справился с ней, преодолев трудности и не позволив им стать проблемой. Я не беспокоюсь, потому что знаю, что с ним все будет в порядке» — сказал Brian.

«Я люблю его, он мой брат. Но я видел, как умирает близкий мне человек, и я не собираюсь, б$$$ь, повторять это снова. Я отказываюсь. Я буду чувствовать вину до конца своей гребаной жизни из-за этого. Я старался изо всех сил, но, возможно, если бы я был немного жестче, исход был бы другим. Я молюсь, чтобы он смог разобраться в себе, поправиться, вернуться и снова стать значимой частью нашей группы» — добавил Jonathan.

KORN



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Crane76


25 ноя 2021, 18:44		Да толку то, на метал архивы вы всё равно не попадёте


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