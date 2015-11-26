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Вокалист KORN : «Надеюсь, что FIELDY вернется в группу»



Участники KORN Brian "Head" Welch и Jonathan Davis в рамках недавнего интервью затронули тему отсутствия басиста Reginald "Fieldy" Arvizu



«Самое лучшее, что можно сделать, это остаться дома, побыть со своей семьей и начать восстанавливаться. Он должен отыскать путь к исцелению. Я все еще переживаю подобное. У меня было несколько срывов из-за моих "плохих привычек" три-четыре года назад, так что я понимаю ситуацию, но я справился с ней, преодолев трудности и не позволив им стать проблемой. Я не беспокоюсь, потому что знаю, что с ним все будет в порядке» — сказал Brian.



«Я люблю его, он мой брат. Но я видел, как умирает близкий мне человек, и я не собираюсь, б$$$ь, повторять это снова. Я отказываюсь. Я буду чувствовать вину до конца своей гребаной жизни из-за этого. Я старался изо всех сил, но, возможно, если бы я был немного жестче, исход был бы другим. Я молюсь, чтобы он смог разобраться в себе, поправиться, вернуться и снова стать значимой частью нашей группы» — добавил Jonathan.







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