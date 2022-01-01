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*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 18
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Барабанщик — KORN о важности бизнес-знаний



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Ray Luzier в рамках недавней беседы поделился мнением, что молодым музыкантам обязательно нужно быть в курсе деловой стороны вопроса:

«Я не участвовал в них после пандемии, но я проводил много барабанных фестивалей по всему миру — от Великобритании до Испании и так далее. И это по-настоящему круто — выступать с кучей таких же барабанных гиков, как и я.

Есть люди, которые заставляют меня курить в стороне, которых сейчас в Интернете порядка 10 человек. Но я не рассматриваю их в таком ракурсе. Это прекрасно для людей. Всегда будет кто-то лучше. Но как по мне, я не смотрю на это как на то, кто лучше и качественнее. Я хочу добиться долголетия в карьере. Я хочу заниматься этим до самой смерти. С подросткового возраста я стучал по вёдрам на пирсе Санта-Моники, я играл на стадионах, я буду делать это до самой смерти. Так что если ты даёшь такую клятву, если ты даёшь обещание, это очень серьёзно — оставить свою семью, чтобы делать то, что мы делаем на гастролях, даже по сей день.

Но каждый раз, когда я выступаю на барабанном фестивале и вижу молодого парня, который говорит мне: "Я могу играть 64-е ноты со скоростью 132 удара в минуту", я отвечаю: "Это здорово. Уверен, твоя девушка очень впечатлена"... Раньше я был очень спокоен [в том, что я говорил этим детям] и думал: "О, ну, это круто". Теперь я говорю: "Чувак, просто остановись". Ты должен быть настоящим, чувак. Потому что, как вы знаете, деловая сторона этого — это деловая сторона бизнеса.

Когда я переехал в Лос-Анджелес, я заперся в своей барабанной лаборатории в M.I., когда я был там студентом, и я рубил по шесть часов в день, я играл с одной группой, я играл с другой группой. Я просто пытался научиться играть на барабанах как можно лучше, и я не понимал, что мне следовало изучать бизнес. Потому что я не понимал, сколько плохих контрактов я подпишу, и сколько людей, которым я доверял, которые, как я думал, прикрывали меня, не поддерживали меня. В свои 20 лет я получал пинки под зад направо и налево, потому что я был в провальных оригинальных группах, которые были... Я хотел быть как KISS, MÖTLEY CRÜE и Ozzy [Osbourne], и я не понимал, что происходит в бизнесе. Поэтому я пытаюсь научить людей, как посмотреть на это с другой стороны. Не надо просто приходить и играть. Кого волнует, как быстро ты можешь играть на гитаре сложные приёмы или что-то ещё. Постарайтесь понять весь этот бизнес, если вы хотите быть в нём. Если вы хотите заниматься этим по выходным для удовольствия — отлично. А если хочешь иметь [обычную] работу на неделе — благослови Господь Америку; делай то, что должен делать. Но если вы действительно хотите работать в этой сфере, здесь столько возможностей и столько обещаний, которые могут не осуществиться. И в этом деле нет никакой гарантии, даже в группе. Когда я получил контракт [с KORN] в 2007 году, [басист KORN] Fieldy сказал мне, что у нас есть пара лет. Пятнадцать лет спустя мы сильнее, чем когда-либо. Так что никогда не знаешь, что тебя ждёт. Насколько знаю, хрустального шара нет ни у кого».




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