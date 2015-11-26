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Гитарист KORN : «Не люблю я бисы»



Brian "Head" Welch в ходе недавней беседы рассказал о том, почему KORN не любят выходить на бис:



«Да мы никогда не были подобной группой, чувачелло. Мы можем дискутировать на этот счёт и говорить: "Это так пошло, чувак. Это так пошло. Они так хотят этого, но..." Мы не выступаем на бис. Мы говорили журналистам: "Мы не выступаем на бис. Мы выкладываемся по полной, а потом заканчиваем". А потом фанаты начали злиться, особенно фанаты в разных странах. Они говорят: "Это неуважительно, если вы не выходите на бис". Так что нам пришлось это сделать. И по сей день мы не очень любим это. Потому что все ожидают этого, и они не переживают в настоящий момент. Они просто говорят: "Ну хорошо... " Типа, ты хочешь закончить, а потом толпа требует, чтобы ты вернулся с аплодисментами. Вот для чего были предназначены бисы. Но теперь всё это пошло прахом».







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