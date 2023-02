сегодня



KORN выпустили новый ЕР



KORN по случаю годовщины с момента выхода альбома "Requiem", выпустили новый ЕР "Requiem Mass":



01. Start The Healing

02. Lost In The Grandeur

03. Hopeless and Beaten

04. Worst Is On Its Way

05. Let The Dark Do The Rest







