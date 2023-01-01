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*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 24
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 20
*Потери в NERVOSA 19
*Новая песня OVERKILL 17
*Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZ... 16
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Korn

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5 фев 2023 : 		 KORN выпустили новый ЕР

19 янв 2023 : 		 Косметика от KORN

1 дек 2022 : 		 Барабанщик KORN открыл новую серию на YouTube

25 окт 2022 : 		 Басист KORN: «С ребятами у меня ровно»

5 сен 2022 : 		 Барабанщик KORN — о важности бизнес-знаний

1 сен 2022 : 		 KORN выступили без MUNKY

21 авг 2022 : 		 AMY LEE присоединилась к KORN

5 авг 2022 : 		 Музыканты KORN: «А металлистов всё больше!»

5 июл 2022 : 		 KORN не выступили в Испании

4 июл 2022 : 		 Вокалист KORN обрёл радость жизни

28 июн 2022 : 		 Fieldy ещё не готов к туру с KORN

21 июн 2022 : 		 Барабанщик KORN: «Мы скучаем по Fieldy»

20 июн 2022 : 		 Гитарист KORN — об альбоме "Untouchables"

18 июн 2022 : 		 Видео с выступления KORN

20 май 2022 : 		 Видео с выступления KORN в церкви

18 май 2022 : 		 Кавер-версия KORN от GINA AND THE EASTERN BLOCK

22 апр 2022 : 		 Новое видео KORN

29 мар 2022 : 		 В автобус KORN стреляли

16 мар 2022 : 		 Барабанщик KORN: «Странно играть без Fieldy»

3 мар 2022 : 		 Барабанщик KORN — о переезде в Нэшвилл

23 фев 2022 : 		 Гитарист KORN: «Нам не всё равно, какими нас запомнят»

22 фев 2022 : 		 Барабанщик KORN: «Почему на новом альбоме только девять песен»

19 фев 2022 : 		 Лидер ANTHRAX с сыном исполняют KORN

12 фев 2022 : 		 KORN изначально хотели записать только ЕР

11 фев 2022 : 		 Гитарист KORN — о переменах в популярной музыке

10 фев 2022 : 		 Вокалист KORN: «У нас в группе демократия»
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|||| сегодня

KORN выпустили новый ЕР



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KORN по случаю годовщины с момента выхода альбома "Requiem", выпустили новый ЕР "Requiem Mass":

01. Start The Healing
02. Lost In The Grandeur
03. Hopeless and Beaten
04. Worst Is On Its Way
05. Let The Dark Do The Rest




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