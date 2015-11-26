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Книга KORN выйдет осенью



25 ноября в Sonicbond Publishing состоится релиз книги KORN "Korn: Every Album, Every Song", рассказывающей обо всех песнях, записанных коллективом, начиная с демо 1993 года "Neidermayer's Mind".







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