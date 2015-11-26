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Новая песня KORN



"Forgotten", новая песня группы KORN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Requiem", выход которого запланирован на четвертое февраля на Loma Vista Recordings.



Трек-лист:



01. Forgotten



02. Let The Dark Do The Rest



03. Start The Healing



04. Lost In The Grandeur



05. Disconnect



06. Hopeless And Beaten



07. Penance To Sorrow



08. My Confession



09. Worst Is On Its Way







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