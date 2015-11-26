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KORN сочинили новый материал



В рамках недавнего интервью вокалист KORN Jonathan Davis сообщил, что группа использовала паузу для работы над альбомом:



«Мы только что закончили сочинение новой пластинки. Но участники группы в разных точках по стране. Я в Бейкерсфилде, пара ребят — в Лос-Анджелесе, а ещё пара — в Нэшвилле. И нужна Божья воля, чтобы собрать нас вместе. И у нас есть такой план. Уверен, что будет базиллион других групп, что захотят выпустить новые пластинки. Но в то же время что плохого в том, чтобы выйти сыграть вживую и получить при этом удовольствие?»







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