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Korn

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27 янв 2021 : 		 KORN скоро что-то анонсируют

25 дек 2020 : 		 Басист KORN — о занятиях на карантине

11 дек 2020 : 		 KORN что-то готовят на 2021 год

9 дек 2020 : 		 Бывший барабанщик KORN: «Я не слушал ни одной песни после ухода»

29 ноя 2020 : 		 Гитарист KORN: «Мы не любим жить прошлым»

15 окт 2020 : 		 Новое видео KORN

8 окт 2020 : 		 Басист KORN: "The Devil Went Down To Georgia" — одна из самых сложных тем, что я учил

29 июл 2020 : 		 Кавер-версия THE CHARLIE DANIELS BAND от KORN

26 июл 2020 : 		 Барабанщик KORN — о «коронапаузе»

1 июн 2020 : 		 Акустика от KORN

29 май 2020 : 		 KORN перенесли европейский тур

12 май 2020 : 		 Песня KORN в 22 стилях

6 май 2020 : 		 Гитарист KORN: «Вернуться к проекту каверов, может, и самое то»

6 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления KORN

14 апр 2020 : 		 Барабанщик KORN в маске Follow the Leader

22 мар 2020 : 		 Новое видео KORN

20 мар 2020 : 		 Гитарист KORN о коронавирусе: «Мать-природа собирает кармический долг»

23 фев 2020 : 		 Гитарист KORN: «JONATHAN DAVIS вновь полюбил тяжёлую музыку»

24 дек 2019 : 		 Вокалист KORN: «Каждый раз, когда я слышу "The Nothing", я плачу»

20 дек 2019 : 		 Вокалист KORN о смерти жены и матери

14 дек 2019 : 		 Документальные ролики от KORN

25 ноя 2019 : 		 Концертное видео KORN

9 окт 2019 : 		 Вокалист KORN: «Да мир совершенно слетел с катушек!»

25 сен 2019 : 		 Новое видео KORN

6 сен 2019 : 		 Новая песня KORN

24 авг 2019 : 		 Виртуальный концерт KORN
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KORN скоро что-то анонсируют



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Гитарист KORN Brian "Head" Welch, в настоящий момент занятый продвижением альбома LOVE AND DEATH, в одном из интервью сказал:

«Я спросил у менеджера, потому что хоть я и занят LOVE AND DEATH, люди задают мне вопросы о KORN, и он ответил: "Просто говори правду. Скажи им, что вы собрались, что вы работаете над новым материалом, и очень скоро будут захватывающие новости". Думаю, что анонс будет совсем скоро, и на этом я замолкаю!»

KORN Has



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Санчез


27 янв 2021, 15:19		Пусть берут пример в эминема: релизунть альбом без продвижений, рекалмы и просто внезапно


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