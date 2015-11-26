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KORN скоро что-то анонсируют



Гитарист KORN Brian "Head" Welch, в настоящий момент занятый продвижением альбома LOVE AND DEATH, в одном из интервью сказал:



«Я спросил у менеджера, потому что хоть я и занят LOVE AND DEATH, люди задают мне вопросы о KORN, и он ответил: "Просто говори правду. Скажи им, что вы собрались, что вы работаете над новым материалом, и очень скоро будут захватывающие новости". Думаю, что анонс будет совсем скоро, и на этом я замолкаю!»







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